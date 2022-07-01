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花蓮港紅鶴引關切 縣府視察業者澄清每天餵食、清理

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣動植物防疫所上月24日派員到花蓮港視察紅鶴狀況及飼養環境。圖／動防所提供
花蓮縣動植物防疫所上月24日派員到花蓮港視察紅鶴狀況及飼養環境。圖／動防所提供

花蓮港景觀橋旁一間連鎖咖啡廳，近日被人發現大門緊閉似已歇業，擔心業者飼養的紅鶴乏人照料。業者澄清因合約到期遷址，這段時間都有定期餵時、清理環境，這個月中旬就會將紅鶴遷到新址；縣府動植物防疫所已前往視察，初步檢視園區內有飼料、水池，紅鶴健康活力皆可，會持續關注。

近日有網友在臉書發文反映，指這間連鎖咖啡店疑似「倒了」，連續多天沒有開門營業，擔心紅鶴被關在裡面沒人照顧，引起上百則留言討論，有網友留言貼出一段長7秒鐘影片，指飼養環境十分惡劣，還有網友將文章轉貼縣議員魏嘉彥請求協助。

魏嘉彥立刻與縣府了解，得知動防所已派員視察，確認紅鶴狀況和飼養環境。魏嘉彥說，會持續追蹤，確保紅鶴獲得妥善對待。

花蓮縣政府動植物防疫所所長周黃得榮表示，日前就有民眾打電話到1999關切紅鶴生存環境，動防所上月24日已派員察看，園區內共5隻紅鶴養在圍欄內，飼養區內備有飼料及水池，紅鶴健康活力狀況皆可。飼主表示，因咖啡店停業，園區不對外開放，仍定時餵食。

對於網友所貼影片，周黃得榮表示，因影片無拍攝日期，難以確認拍攝時間點，會再前往視察，並行文給飼主注意並改善飼養環境。

馮姓業者也在貼文下方回應，澄清咖啡店不是倒了，而是與港務局租約到期，將遷到崇德瑩農場，這幾天就會開幕。他表示，這段時間每天都會定時餵食紅鶴、清理園區，這個月中旬前會將紅鶴移至新環境住所，為此還與南投的動物專家研究如何在移動過程不驚嚇、傷害到紅鶴，承諾一定會將紅鶴照顧好。

縣府農業處表示，紅鶴雖是二級保育類野生動物，但該園區為人工繁殖個體，不屬於保育類野生動物。不過，動保法第5條第2項規定，飼主對於管領動物應提供安全環境、乾淨、通風、排水、適當及適量之遮蔽、照明與溫度之生活環境，仍會持續視察，督促業者妥善照料。

花蓮縣動植物防疫所上月24日派員到花蓮港視察紅鶴狀況及飼養環境。圖／動防所提供
花蓮縣動植物防疫所上月24日派員到花蓮港視察紅鶴狀況及飼養環境。圖／動防所提供

咖啡廳 花蓮

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