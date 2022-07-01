謝國樑提微型寵物室內樂園 克服基隆潮濕多雨限制

基隆常年多雨潮濕，寵物活動空間受限，國民黨基隆市長參選人謝國樑今天提出「微型寵物室內樂園」的政策構想，讓基隆成為寵物的友善之都，對毛小孩的照護再升級。

謝國樑指出，基隆常年下雨，可供寵物活動的空間十分有限，「微型寵物室內樂園」的概念，以提倡伴侶化、小型化、室內飼養等為主要精神，打造室內型的微型寵物樂園，讓基隆的動物保護政策能夠更進步、更健全。

謝國樑表示，「微型寵物室內樂園」的營運形式將以類會員制健身房運作，導入志工服務，除提供基本寵物遊玩設施外，更可搭配寵物志工管家、志工營養師於現場陪玩、指導，並於設置流浪犬領養專區、寵物疫苗專區、寵物結紮專區等服務，讓寵物及飼主能夠在聚落內獲得全面性的專業協助，節省為自家愛寵東奔西跑的時間。

謝國樑提出日本作法可參考，日本寵物有鑑於未來高齡化的趨勢，微型寵物室內樂園也規畫設置「寵物長照服務」，以寵物長期照護服務為目標，邀集動物醫院及寵物業者進行長照課程推廣，並將長照服務加入園區，未來提供服務的內容可視各據點硬體設備進行分級。

基礎設備園區以提供營養課程、寵物膳食課程為主，提升寵物照護觀念；進階設備園區以寵物清潔、寵物保健為主，提供行動不便等身體障礙寵物基本清潔服務，高階設備園區則以備有完善設備及專業照護人員提供需要長期慢性病治療的犬貓入住。