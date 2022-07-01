快訊

羽球／「戴博士」揚名國際 小戴：很高興我能成為一名學者

遭陳家欽點名介入警察人事 徐國勇嗆「笑死」：人事權是我的我喬什麼

「Yes，Sir」走入歷史！香港警隊1日起改用解放軍隊列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙颱形成侵台機率低 台東熱氣球嘉年華將如期開幕

中央社／ 台東縣1日電
「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」7月2日開飛至8月15日。 圖／取自臺灣國際熱氣球嘉年華官網
「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」7月2日開飛至8月15日。 圖／取自臺灣國際熱氣球嘉年華官網

台東熱氣球嘉年華2日登場，台東縣政府今天表示，雖然雙颱形成，但直接侵襲台灣機率低，經活動總指揮評估2日上午不影響台東，清晨的開幕和晚上的光雕將如期舉行。

中央氣象局今天觀測，除颱風芙蓉外，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓也形成今年第4號輕度颱風「艾利」。氣象專家吳德榮預測，雙颱直接侵襲台灣機率低，但水氣增多，未來一週應注意強對流。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳上午接受中央社記者訪問表示，經台東縣政府與熱氣球飛行團隊審慎評估天氣預報，7月2日上午5時30分的開幕自由飛活動及晚間7時的光雕音樂會目前仍會如期舉行，歡迎民眾踴躍參與。

余明勳表示，今年「2022台灣國際熱氣球嘉年華」邁入第12年，近40顆國內外熱氣球將在鹿野高台展開為期45天的熱氣球派對，除了全球唯一、台東限定的HELLO KITTY球、超高人氣的台北熊讚等台灣熱氣球外，更邀請20顆來自世界各國的造型球，週週都有新球在鹿野高台。

包括日本的熊本熊球及養樂多超人，美國的獨角獸球及老虎球，巴西的耶穌球及巫婆球等，其中，有約20顆造型球將參與7月2日清晨的開幕活動，想一睹熱氣球齊飛美景的朋友們絕對不可錯過。

余明勳表示，光雕音樂會除鹿野高台的7月2日晚上開幕及8月15日晚間7時的閉幕外，每週五分別於成功三仙台 （7月8日上午4時）、池上大坡池（7月15日晚間7時）、知本溫泉區（7日22日晚間7時）、太麻里曙光園區（7月29日上午4時）及台東縣立體育場（8月5日晚間7時）登場，其中體育場場次更將首次以無人機搭配熱氣球共同展演。

熱氣球嘉年華 台東

延伸閱讀

影／臺東熱氣球嘉年華登場 全球唯一HELLO KITTY帶你飛

鴻海電動巴士投入台東熱氣球接駁 縣府證實將試車

2022「台東熱氣球嘉年華」最周全活動資訊！熱氣球繫留費用、光雕音樂會、地點一次看

影／桃園熱氣球閉幕 Q版暴龍鼻孔噴煙引尖叫

相關新聞

雙颱形成侵台機率低 台東熱氣球嘉年華將如期開幕

台東熱氣球嘉年華2日登場，台東縣政府今天表示，雖然雙颱形成，但直接侵襲台灣機率低，經活動總指揮評估2日上午不影響台東，清...

基隆外木山海泳池人潮多 欄干鏽蝕斷裂螺絲露險象環生

暑假是戲水旺季，基隆市外木山海興海泳池湧人潮，但泳客反映，觀景平台欄干鐵架鏽蝕嚴重，有的斷裂、脆化，木板階梯也腐朽掉落，...

在地心產業／樸實構果 印加果產銷一條龍

北漂20多年的花蓮子弟林昆平，5年前回鄉接手父親留下來、荒廢多年的4甲山坡地，從科技業轉入農業，引進「綠金」印加果栽植，...

鏡頭直擊 潮境海綿寶寶誕生

基隆海科館潮境海底的攝影鏡頭拍到桶型海綿產卵畫面，昨天公布。海科館長陳素芬說，海綿壽命很長，但生長極為緩慢。產卵後只有部...

宜蘭童玩節明登場 購票抽汽車

「2022宜蘭國際童玩藝術節」明天將在冬山河親水公園登場，縣府昨舉辦啟動記者會，開幕秀精彩片段搶先曝光。縣長林姿妙到園區...

台東誕生原民博士將軍 族人製作匾額殺豬慶祝

國防部日前舉行2022年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，其中，國防部整評司模式模擬處長翁孫維新上校，接任整評司國防淨評估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。