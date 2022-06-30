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「宜蘭童玩節」蓄勢待發7月2日開幕 購票抽大獎韓國進口車

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
童玩節開幕倒數計時，今天啟動記者會上，果然劇團帶來「超時空。虎燄戰警」開幕秀的精華橋段，各式火舞特技如火焰法杖、火呼啦圈、火球，場面相當震撼。圖／宜蘭縣政府提供
童玩節開幕倒數計時，今天啟動記者會上，果然劇團帶來「超時空。虎燄戰警」開幕秀的精華橋段，各式火舞特技如火焰法杖、火呼啦圈、火球，場面相當震撼。圖／宜蘭縣政府提供

「2022宜蘭國際童玩藝術節」後天將在冬山河親水公園登場，縣府今天舉辦啟動記者會，開幕秀精彩片段搶先曝光。縣長林姿妙到園區場地總體檢，也歡迎全國鄉親來宜蘭酷樂一下。凡購票者就有機會抽中最大獎價值54.9萬元韓國進口車，以及礁溪老爺酒店住宿券、iPhone等好康。

林姿妙表示，為期44天的童玩節從7月2日至8月14日，希望能帶動宜蘭士農工商的經濟發展，縣府會遵照中央防疫措施，請民眾戴口罩、勤洗手、量體溫，以確保到訪遊客安全。

童玩節睽違2年重磅回歸，縣府斥資1.37億元籌備，今年邁入第27年，以「酷樂宜夏」為主題，緊扣「時空探索」主軸。開幕當天晚上的三維視角展演秀，將呈現全台首創結合水陸空3大舞台區，不只火舞、雷射、LED火光科技，還融入高空特技、水上芭蕾及煙火秀。

開幕倒數計時，今天啟動記者會上，果然劇團帶來7月2日、3日晚上7點「超時空。虎燄戰警」開幕秀的精華橋段，各式火舞特技如火焰法杖、火呼啦圈、火球，場面相當震撼。縣長林姿妙啟動象徵水、陸、空的魔法石，代表全面開啟童玩節的水陸空域各項演出、展館、遊戲設施，接著進行園區場地總體檢、視察擬真科技恐龍為主角的「親子探索劇場」彩排。

縣府公布「酷樂童玩－好康抽汽車」活動，民眾凡購買單次券、童玩護照、悠遊卡等電子票證、Klook電子購票、便利商店購券，就有機會抽中韓國進口車、礁溪老爺酒店樓中樓一泊二食住宿券、電視、冰箱、洗衣機、iPad、iPhone 等獎項。其中，最大獎進口車會展示在園區入口，直到活動結束。

縣府指出，童玩節戲水區採用自來水，總量管制上限2000人，設有1入口、3出口，也會定時派員檢驗水質。闊別2年再舉辦童玩節，期盼到訪遊客數能與2019年50萬人次相當。

「2022宜蘭國際童玩藝術節」後天將在冬山河親水公園登場，縣府今天舉辦啟動記者會。記者林佳彣／攝影
「2022宜蘭國際童玩藝術節」後天將在冬山河親水公園登場，縣府今天舉辦啟動記者會。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙今天視察擬真科技恐龍為主角的「親子探索劇場」彩排。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙今天視察擬真科技恐龍為主角的「親子探索劇場」彩排。記者林佳彣／攝影
「酷樂童玩－好康抽汽車」活動，民眾凡購買單次券、童玩護照、悠遊卡等電子票證、Klook電子購票、便利商店購券，就有機會抽中最大獎、價值54.9萬元的韓國進口車，該車會展示在園區入口，直到活動結束。記者林佳彣／攝影
「酷樂童玩－好康抽汽車」活動，民眾凡購買單次券、童玩護照、悠遊卡等電子票證、Klook電子購票、便利商店購券，就有機會抽中最大獎、價值54.9萬元的韓國進口車，該車會展示在園區入口，直到活動結束。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天到冬山河親水公園進行場地總體檢，邀請全國鄉親來宜蘭酷樂一下。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天到冬山河親水公園進行場地總體檢，邀請全國鄉親來宜蘭酷樂一下。記者林佳彣／攝影
5大消暑水域設施之一「UFO飆速滑道」。記者林佳彣／攝影
5大消暑水域設施之一「UFO飆速滑道」。記者林佳彣／攝影
5大消暑水域設施之一「噴射水舞臺」。記者林佳彣／攝影
5大消暑水域設施之一「噴射水舞臺」。記者林佳彣／攝影

童玩節 林姿妙 宜蘭

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