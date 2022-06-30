台東熱氣球嘉年華7月2日登場 免費電動巴士拚永續

台東國際熱氣球嘉年華7月2日登場，今年台東縣政府和客運業者推出電動巴士免費接駁，著重品質升級，導入環保永續理念。

台東縣政府交通及觀光發展處今天和普悠瑪客運試乘電動巴士，即將於熱氣球期間從7月2日至8月15日行駛「台東火車站－鹿野高台」，免費接駁服務。

縣府發布新聞稿表示，因鹿野高台為全國首座國際級風景區空氣品質維護區，為配合環保政策及空氣品質維護區之劃設宣導，特別試辦綠色運輸提升整體低碳旅遊環境品質，以「電動巴士」作為今年活動接駁專車。

交觀處長余明勳表示，電動巴士將使用鴻海科技集團旗下鴻華先進科技自主開發的電動巴士MODEL T，為鴻華先進首款自主研發的商用車，目前每日安排2輛車於上午4時10分自台東轉運站第8月台發車，行經台東火車站到鹿野高台，並於上午7時30分發車原路回程至市區，另下午4時20分則由鹿野火車站發車至鹿野高台，晚間7時原路回程僅至鹿野火車站。

另外，歷年都會湧入大量車潮，為了保障居民及遊客健康，遏止烏賊車污染當地空氣品質，公告自7月1日起於鹿野高台劃設空氣品質維護區，範圍包含鹿野鄉永安村龍馬路及高台路口起沿高台路至鹿野高台園區。

今年活動著重在品質升級，導入環保永續理念，配合環保署推廣「全民綠生活」，規定攤商不使用保麗龍餐具、不主動提供塑膠袋，並提供民眾自備環保餐具之優惠方案。