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花蓮市所「閱讀旅行箱」送進藍天麗池 邀遊客徜徉書海

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所推動閱讀旅行箱計畫，提供40本熱門好書在藍天麗池飯店供旅客借閱。圖／市公所提供
花蓮市公所推動閱讀旅行箱計畫，提供40本熱門好書在藍天麗池飯店供旅客借閱。圖／市公所提供

讓旅遊過程多一點書香，花蓮市公所「閱讀旅行箱、帶你去翱翔」計畫，40本新書今天進駐市區藍天麗池飯店，用好書迎接暑假國旅人潮。7月1日起，住宿旅客在藍天麗池臉書按讚打卡，可獲得在地作家韓麗蓮新書「詩的小宇宙」。

花蓮是旅遊大縣，遊客人數相當多，市公所從去年開始推動閱讀旅行箱，首站與單車渡假飯店璽賓行旅Kadda Hotel合作，提供系列主題好書，今天再將40本生態主題書、海洋類繪本等好書，送到藍天麗池飯店，方便住宿房客借閱。

市長魏嘉賢戴上蛙鏡提著蛙鞋，邀請民眾一同徜徉書海。他說，「閱讀旅行箱」希望讓旅客在看遍花蓮的山海美景外，在閱讀中找到不一樣的旅遊感受。

藍天麗池飯店原本就設有閱讀室展售花蓮在地作家與主題書本，獲得市公所支援系列好書，讓藏書更加充實。總經理許振堂說，這批書尤其是生態主題書，呼應飯店關心環境、環保永續的理念，藍天麗池為推廣旅色旅遊，7月1日起將成為東部第一間全蔬食飯店，也不再提供一次性備品。

市公所與藍天麗池合作的閱讀旅行箱，40本熱門新書陳列在飯店大廳左側選書室，住房客可在閱讀室閱讀，或到櫃台登記，帶回房間品書香，退房時再歸還。7月1日起，住宿旅客於藍天麗池臉書打卡按讚，可獲得韓麗蓮著作「詩的小宇宙」一本，送完為止。

花蓮市長魏嘉賢（左）與藍天麗池協理徐敬惠，拿著造型泳圈邀請大家徜徉書海。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（左）與藍天麗池協理徐敬惠，拿著造型泳圈邀請大家徜徉書海。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢戴蛙鏡拿蛙鞋，邀請大家徜徉書海、品味書香。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢戴蛙鏡拿蛙鞋，邀請大家徜徉書海、品味書香。圖／市公所提供

花蓮 房客

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