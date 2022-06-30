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基隆市公車試辦上下車都刷卡 她嘆終於踏出改革第一步

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市公車7月1日起試辦上下車都要刷卡措施，市議員陳薇仲說，爭取兩年多，終於要啟用了。圖／取自陳薇仲臉書
基隆市公車7月1日起試辦上下車都要刷卡措施，市議員陳薇仲說，爭取兩年多，終於要啟用了。圖／取自陳薇仲臉書

基隆公車7月1日起試辦上下車都要刷卡措施，藉以掌握公車民眾上下車熱點、計算人流及搭乘距離，以利站牌和路線優化。基隆市議員陳薇仲說，她搭公車的經驗多半是跨區移動很不方便、總是擠滿人。市公車營運改革刻不容緩，爭取兩年多，「第一步」上下車刷卡終於要啟用了。

陳薇仲在臉書貼文指出，成為議員前就是資深基隆公車族，現在跑行程較多使用機車，但每周平均還是要搭2、3趟公車。搭乘經驗多半是跨區移動很不方便、總是擠滿人，也發現公車處因為虧損，沒有辦法改善車體。

市府多年前曾發包「提升基隆市公車營運效能之研究」，陳薇仲說，內容提到「進行路線檢討」、「精確旅運資料」與「成立運價委員會、合理票價降低虧損」，建議市府即刻研擬改善，否則市公車無法因應每年不斷增加，已經累積到10多億元的債務。

陳薇仲表示，市府去年與議會成立「公車營運改革小組」後，她就不斷對「營運路線整併調整」、「跨區公車可行性及效益」、「社福卡免費使用設定點數制上限」與「公車設站間距檢討」提出要求，因為由跨區公車與捷運連接，才能真正讓通勤更便利。

陳薇仲認為，掌握精確的旅運資料，才可能真正發展跨區與更優質的公車路線，但市府過去對上下車刷卡措施，總以民眾不習慣推拖，不願意裝設「下車刷卡機」，也因為一直沒有精確的旅運資料，無法進行路線整併與站點檢討，更別說跨區公車。

市府昨天宣布下車刷卡機在7月1日會開始啟用，陳薇仲提醒民眾記得下車也要「嗶卡」，讓公車搭乘資料更完整。她也請市民一起關注公車營運改革，包含社福卡免費使用設定點數制上限、公車路線整併與站點檢討，降低公車虧損，基隆市公車才能可以提供更好的服務。

公車 陳薇仲 基隆

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