鏟除外來種「綠癌」銀合歡 木材變身精美家具基隆展出

農委會林務局林務局與國際扶輪推動外來種植物、銀合歡移除再利用暨原生植物復育計畫，雙方今天把銀合歡製作的公共裝置藝術品，捐贈給基隆國立海科館，供館方倡議減碳生活美學及生態環境永續理念。海科館並將舉辦「外來植物生態──銀合歡應用設計展」，讓民眾了解外來種對環境生態所造成的危害。

林務局表示，銀合歡被列為世界百大外來入侵種之一，原生長於中美洲，引進台灣後，因環境條件非常適合銀合歡生長，加上銀合歡具有旺盛的繁殖活力，結實量大且種子發芽率高。由於樹根會分泌含羞草素抑制其他植物生長，因而極易形成大面積純林，嚴重影響環境生態。

林務局長林華慶、國際扶輪3481地區總監黃永輝和13個扶輪社代表，今天聯合捐贈以銀合歡製作的公共裝置藝術品給海科館，由館長陳素芬代表接受。這件作品由藝術設計師林家慶、陳柏年創作，倡議減碳生活美學及生態環境永續理念。

國際扶輪舉辦第1屆扶輪盃銀合歡家具設計大賽，利用林務局剷除銀合歡時砍除木材作為材料，讓參賽者發揮創意設計作品桌、椅、床、櫃等作品。得獎作品7月12日起在海科館展出3個月，推廣生態科普教育。