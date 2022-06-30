擔心疫情狂冒冷汗又失眠 焦慮男未染疫先出現恐慌症

花蓮一名7旬男子，原本就容與焦慮，因周邊家人、親友相繼確診，加上國內疫情嚴峻每天看新聞、社群討論，讓他神經緊繃，甚至出現失眠、冒冷汗症狀，就醫檢查才發現因太擔心疫情出現恐慌症，經診治服藥後病情獲得控制。

張姓男子前一陣子因身旁親友確診，他擔心到夜不成眠，幾乎足不出戶，也不讓親友到家中拜訪。就連在家裡，他都要戴上兩層口罩、狂噴酒精，每天注意疫情相關的新聞報導或社群討論，更對網路討論的防疫偏方深信不疑。

原本家人以為他只是關心疫情，直到有天家人發現他喘不過氣，緊急將他送醫，才知道一切都是恐慌症在搞鬼。

花蓮門諾醫院身心科醫師王迺燕表示，恐慌症是過度焦慮後身體所出現的症狀，因心理壓力暴增，容易導致自律神經失調，交感神經過度活躍亢奮時，就會造成心跳加快，甚至出現喘不過氣、身體僵硬、腸胃道不適等症狀，搭配藥物治療及調整作息，症狀就能獲得緩解。

國內目前每天都有上萬確診案例，如何面對疫情對心情造成的衝擊？王迺燕指出，很多擔憂來自對疫情的不了解，以及接收到大量又混亂的訊息，除了要懂得過濾，吸收正確疫情訊息，建議患者多與家人、朋友溝通，維持正常社交、抒發內心情緒，若還是無法改善，建議尋求專科醫師協助。