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魚販盼市場搬遷優先保障攤位 蘇澳區漁會7月1日辦說明會

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
南寧魚市場C2區攤販今天不滿表示，遲未等到安置其到新市場的訊息，擔心未來將沒地方可以做生意。圖／陳金麟提供
南寧魚市場C2區攤販今天不滿表示，遲未等到安置其到新市場的訊息，擔心未來將沒地方可以做生意。圖／陳金麟提供

漁業署斥資1.6億元改建南方澳第一魚市場，委由宜蘭縣政府發包，去年已竣工，未來將讓南寧魚市場攤商進駐。7名南寧魚市場C2區攤販今天表示，遲未等到安置其到新市場的訊息，便求助於前議員陳金麟，向縣府陳情。縣府回應，漁業署委託蘇澳區漁會經營魚市場；蘇漁表示，待漁業署公告委託後，將訂定進駐管理相關辦法，現階段先聽取攤商想法。

南寧魚市場C2區現有7位攤販，分別是陳秀冬、張菊華、林沛蓉、林文泉、黃美珠、尤金發、陳簡來有。陳情人代表陳秀冬的女兒林泳美指出，7名攤販在該處進行魚貨零批發售，每月租金7000元，均攤每人1000元，由其母為代表人與漁會簽約。

攤販張菊華等人表示，他們在南寧魚市場做生意以養家活口，如今搬遷，迫使其將無攤位可營業，全家面臨斷炊；因此盼相關單位能優先安排南方澳第一魚市場的攤位，以確保往後生計。

宜蘭縣海洋及漁業發展所林芳民回應，南方澳漁港為第一類漁港，主管機關是漁業署。位在南方澳漁港內的南寧魚市場，是由漁業署委託蘇澳區漁會經營，蘇漁會妥善辦理後續搬遷事宜，至於陳情事件將請漁會妥處。 

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，迄今尚未漁業署委託經營南方澳第一魚市場，現階段陸續聽取南寧魚市場攤販的想法，以利相關進駐管理辦法的訂定。待漁業署公告後，漁會將對外公開招租。

陳春生說明，南寧魚市場共有4區，A區承銷人攤販區須付租金，原有33攤，目前符合資格核定有25攤，B區代客料理區有2攤，C1區拖網漁船區原有18艘船，現有11艘。C2區是以漁船為單位的自產自銷區，為體恤漁民僅收取使用費，現有7攤。

陳春生指出，南寧魚市場各區狀況不同，漁會陸續徵詢各區意見；7月1日下午3點將召開第一拍賣漁市場漁船理貨區第二次說明會，與攤商面對面溝通，了解其想法與意見。未來也會清查，攤商若不符C2區自產自銷區的資格，則無法進駐營業。

蘇澳區漁會7月1日下午3點將召開第一拍賣漁市場漁船理貨區第二次說明會，與攤商面對面溝通，了解其想法與意見。圖／陳春生提供
蘇澳區漁會7月1日下午3點將召開第一拍賣漁市場漁船理貨區第二次說明會，與攤商面對面溝通，了解其想法與意見。圖／陳春生提供
漁業署斥資1.6億元改建南方澳第一魚市場，委由宜蘭縣政府發包，去年已竣工，未來將讓南寧魚市場攤商進駐。記者林佳彣／攝影
漁業署斥資1.6億元改建南方澳第一魚市場，委由宜蘭縣政府發包，去年已竣工，未來將讓南寧魚市場攤商進駐。記者林佳彣／攝影

漁業署 蘇澳 宜蘭

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