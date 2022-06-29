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總獎金近百萬 基隆海洋文學獎暨出版補助計畫開跑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
總獎金近百萬，基隆海洋文學獎暨出版補助計畫開跑。圖／文化局提供
總獎金近百萬，基隆海洋文學獎暨出版補助計畫開跑。圖／文化局提供

基隆文化局舉辦的「基隆海洋文學獎」即日起開始收件，徵選包含現代詩、散文及小說等3種文類，並增設立學生組特別獎。同時此次首次推出「文學創作出版補助計畫」。文學獎與出版補助計畫總金額高達98萬元，共計33個名額，徵件至8月15日止，邀請大家來一場文學邂逅。

文化局長陳靜萍表示，基隆海洋文學獎徵文主題以基隆人文歷史、自然景觀以及海洋文學為題，有鑒於近年來基隆城市地景大幅改變，期待能看到基隆這座城市在創作者的生活經歷中，曾留下的重要變化與記憶。

陳靜萍說，今年首度推出「基隆文學創作出版徵選」，鼓勵個人或團體出版與基隆有關的著作，除期刊形式不補助外，專書內容格式不拘，並將以設籍於基隆的出版者為優先，補助金額總計20萬，最多取3名。相較文學獎形式，出版計畫將具有更高的自由度。

圖書資訊科長鄭婕希說明，基隆海洋文學獎總獎金額高達78萬元，參加對象不限資格，凡是中華民國國民皆可參加，各組文類除首獎、優勝、佳作等名次，為鼓勵學子們創作，特別設立「學生組特別獎」，設籍基隆市的學生或外縣市於基隆市就讀的學生，都有機會獲此特別獎項。

從2019年徵件的作品中，多可看出創作者抒發對基隆的情感記憶，如曾元耀的現代詩作品「鐵道巷的日子」、蕭丞喨的散文作品「盤踞在山頭的一曲清歌」，都能看出基隆這座城市在創作者的生活經歷中，曾留下的重要記憶。

徵文簡章及文學創作出版報名簡章，請至基隆市文化局（www.klccab.gov.tw）、基隆市公共圖書館（kllib.klccab.gov.tw）官網下載，或至基隆市公共圖書館暨各分館索取。

總獎金近百萬，基隆海洋文學獎暨出版補助計畫開跑。圖／文化局提供
總獎金近百萬，基隆海洋文學獎暨出版補助計畫開跑。圖／文化局提供

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