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「蘇澳公道伯」石茂雄 一生參與調解案超過3000件

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳鎮公所今天公開表揚績優里鄰長、調解委員等8人，由鎮長李明哲頒獎，肯定其為民服務的精神。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮公所今天公開表揚績優里鄰長、調解委員等8人，由鎮長李明哲頒獎，肯定其為民服務的精神。記者林佳彣／攝影

蘇澳鎮公所今天公開表揚績優里鄰長、調解委員等8人，由鎮長李明哲頒獎，肯定其為民服務的精神。其中，77歲的蘇澳鎮調解會主席石茂雄，「公道伯」資歷超過30載，曾獲總統獎等殊榮，參與過的調解案至少3000件以上；去年獨立調解成立45件，榮獲獨任調解績優縣長獎。

石茂雄經營貨運公司，曾任鎮民代表，投入蘇澳鎮調解會迄今30多年，擔任主席期間，歷經6個蘇澳鎮長。他長期戮力調解工作，案件類型如債務、毀損、民事等，以車禍占比居冠，參與過的調解案達3000件，獨立完成逾300件。

石茂雄曾協調一起妨害名譽案件，當事雙方都是蘇澳人，堅持己見，其中一方更要求登報、辦流水席，外加送紅包。他以調解智慧提建言「人情留一線，日後好相看」，半小時調解成功，雙方握手言歡。

公所表示，石茂雄調解經驗豐富，透過分析訴訟兩造利害得失，成功讓雙方達成共識，減輕訟源，足堪勝任調解業務，在地方上具相當信譽與聲望；榮獲去年度獨任調解績優調解委員縣長獎。

另外，蘇澳鎮調解會委員陳錦育平時擔任地政士，以其地政實務經驗與專業、報關法令知識為民解惑，長年熱心服務南方澳地區，處理不動產爭議、漁船糾紛等。服務至今已有12年，他獲去年度績優調解服務年資縣長獎。

南方澳南正里長林敏宏服務獲肯定，縣府今年表揚為宜蘭縣特優里長。南正里的巷弄狹小且昏暗，他每晚風雨無阻堅持徒步巡檢里內路燈是否光亮，若出現故障就及時回報公所查修。 

宜蘭縣資深績優鄰長4位，分別為蘇北里64歲楊健成、南安里78歲張俊男，以及年過8旬的永樂里83歲盧文雄、永榮里82歲黃錦明，長期以來擔任公所和鎮民的溝通橋梁。

77歲的蘇澳鎮調解會主席石茂雄，「公道伯」資歷超過30載，參與過的調解案至少3000件以上。記者林佳彣／攝影
77歲的蘇澳鎮調解會主席石茂雄，「公道伯」資歷超過30載，參與過的調解案至少3000件以上。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮調解會委員陳錦育（中）服務至今已有12年，獲去年度績優調解服務年資縣長獎。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮調解會委員陳錦育（中）服務至今已有12年，獲去年度績優調解服務年資縣長獎。記者林佳彣／攝影

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