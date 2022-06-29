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參觀輔具中心骨科、移位輪椅好用 扶輪社捐52萬元輔具
基隆東區扶輪社邀日本神戶垂水扶輪社及八代南扶輪社，今天共同捐贈基隆輔具資源中心輔具一批，市價約52萬7000元，基隆東區扶輪社社長曾漢表示，骨科輪椅及移位輪椅是特製輪椅，在參觀輔具中心時，發現十分好用，選擇捐贈此兩款輪椅嘉惠有需求的使用者。
捐贈輔具資源中心輔具一批，包括骨科輪椅5台、移位輪椅5台、一般輪椅60台、電動床1台及氣墊床1台，今天由基隆東區扶輪社社長曾漢長代表捐贈。
社會處長吳挺鋒表示，目前身心障礙者及65歲以上長者計有8萬9千人，占基隆市人口22%，已成為高齡城市，感謝東區扶輪社協助照顧弱勢族群，與市府一起提供身心障礙者及長者行的協助及改善照顧者的照顧負荷。
基隆市輔具資源中心在新豐街251巷2弄5號2樓，並有輔具服務專車巡迴服務，於7個行政區提供機動、近便的輔具諮詢、維修、回收及轉贈等服務；108年開辦輔具代償墊付機制，讓民眾在購買時，僅需自付補助差額，即可將輔具帶回，後續請款則交由廠商及市府負責，減輕民眾購買時的經濟負擔及核銷請款程序，提供零距離、高效率的便民貼心服務。
市府亦考量身障者及長者身體狀況，以便民為出發點於本市各區設立便利的定點輔具服務，現已於6個行政區設立3個據點及2個便利站，預計7月份於華二街再開辦仁愛便利站，完成7區皆有定點輔具服務，屆時將提供輔具諮詢、評估、借用、歸還、維修及展示等多項服務。
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