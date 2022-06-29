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闕家大愛無償提供土地施作引道 花蓮新農兵橋11月完工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮新農兵橋工程預計11月底完工。圖／花蓮市公所提供
花蓮新農兵橋工程預計11月底完工。圖／花蓮市公所提供

花蓮市新農兵橋施工已近2年，下月將施作引道，市公所獲得市民闕黃娥及其子女同意，無償提供土地作為引道供大眾通行，市長魏嘉賢於動工前拜訪闕家頒發感謝狀，承諾嚴格把關工程品質。

舊農兵橋跨越美崙溪，因橋齡逾50年，橋身多處龜裂，鋼筋外露，市公所獲得嘉邑行善團援助，出資4500萬元改建，前年7月中旬封橋施做新農兵橋，橋面從原本6.5公尺拓寬為10公尺、長80公尺。

市公所表示，因尚志路既有橋台的高度與堤防落差約1.5公尺，配合橋梁高度抬升，重新規畫引道，另一側可沿用舊橋引道，但尚志路側須新設，闕家有一筆6.43平方公尺土地就在引道必經之處，若不同意提供，引道工程勢必無法進行。

闕黃娥在新農兵橋動工前3年，就立下土地使用權同意書，她在去年4月辭世，這筆土地由子女繼承共同持有，仍遵循母親遺願，同樣無償提供使用。

她的兒子闕志安說，母親非常重視造橋鋪路，認為是造福眾生的功德，生前一再叮嚀務必全力配合新農兵橋改建；母親過世後，家人決定秉持母親樂善好施的精神，也簽下同意書，無償供大眾通行。

市長魏嘉賢近日到闕家拜訪，感謝闕家子女闕志安、闕炎輝、闕煥章、闕駿盛、闕志安、闕雲霞、闕定玉等人的大愛。他說，不只新農兵橋，過去尚志橋拓寬改建時，闕家也配合土地提供無償使用，他一定會嚴格把關施工品質。

外界關心新農兵橋工程進度，花蓮市公所建設課長徐國城表示，橋梁部分下部結構預計下月完成，8月中旬吊裝預力梁，就可施作橋面版，引道部分7月底施工，整體工程預計11月底完工。

花蓮農兵橋封閉近2年建新橋，新農兵橋工程預計11月底完工。圖／花蓮市公所提供
花蓮農兵橋封閉近2年建新橋，新農兵橋工程預計11月底完工。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（左）到闕家拜訪，感謝無償提供土地供施設引道。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（左）到闕家拜訪，感謝無償提供土地供施設引道。圖／花蓮市公所提供

魏嘉賢 花蓮

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