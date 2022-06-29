冬山素馨紅茶分級評鑑擴大舉辦 今年首度提升成縣賽

宜蘭縣冬山鄉農會舉辦素馨紅茶分級評鑑已有10年，今年邁入第11年，首度由鄉賽提升為縣籍比賽，昨天邀集縣內產區、21位茶農交流競技。冬山藍枝財、劉秉稼、劉家豪，以及三星謝滄濃的茶品，具有水色澄紅清澈明亮、香氣帶有花香、回甘性強等特色，深受評審青睞，榮獲最高品質的「金鑽獎」。

冬山鄉農會總幹事黃志耀表示，為創造市場區隔、品牌差異化，茶農能在春、冬茶之際增加一季夏茶收益，2012年委託農委會茶業改良場副場長邱垂豐，為冬山鄉量身訂作屬於自己的品牌「素馨紅茶」，迄今已有10年之久；舉辦限定冬山茶農的分級評鑑，今年擴及參賽產區。

「宜蘭素馨紅茶分級評鑑」今年邀請冬山、三星、大同、礁溪4個產區的茶農共襄盛舉，昨天在冬山鄉農會良食農創園區登場，不只冬山鄉農會18人、62件茶樣參賽，三星地區農會3人也各有1件。主辦單位為維護消費者食的安全、鼓勵茶農生產無農藥殘留（ND)的茶品，特加碼每件500元獎勵金。

縣府農業處指出，這次參賽茶品都具有「產銷履歷」或「有機驗證」的溯源標章，縣府也針對全數茶樣進行農藥殘留檢驗，結果均合格，其中63件未檢出茶樣農藥殘留。

此次評鑑主審的農委會茶業改良場副場長邱垂豐，依茶葉外觀、水色、香氣評比，分成3種級別。金鑽獎由冬山3位茶農、三星1名茶農榮獲，其茶品「水色澄紅清澈明亮、香氣帶有花香、蜜香及甜香，滋味具有鮮活性、濃稠圓滑，回甘性強」；銀鑽獎5人、珍鑽獎7人均由冬山茶農包辦。