快訊

倒數「恭迎」習近平：香港七一前的噤聲封鎖

高雄市警察局長黃明昭明接任警政署長 蘇貞昌強勢主導

國民黨正式提名柯志恩選高雄市長 謝福弘選苗栗縣長

基隆市公車試辦上下車刷卡 擬挑一路線推2段收費

中央社／ 基隆29日電

民眾目前搭乘基隆公車只要上車刷卡即可，市府將從7月1日起，試辦上下車都要刷卡3個月，市長林右昌今天表示，市府也會在適當時間，選擇一條路線推動2段式收費。

林右昌在基隆市公車上下車刷卡7月1日實施及行銷活動記者會中說，過去民眾搭乘市公車只要上車刷卡，下車不用刷卡，7月1日起，市府試辦3個月上下車刷卡措施，希望能獲得大數據，讓交通單位清楚掌握人流，對未來路線優化會有很大幫助。

林右昌表示，試辦期間民眾下車若忘記刷卡不會被鎖卡，記得刷卡的民眾還可參加抽獎，有機會獲得500元和1000元禮券，9月還會加碼抽出一名iPad得主，希望大家踴躍參與，讓市公車營運能做得更好。

現行基隆市公車處營運的路線都是採行一段票收費，對於未來市內跨行政區路線是否會採2段票計費，林右昌受訪時說「會」，並表示市府對於2段式公車已規劃許久，會在適當時間選擇一條路線優先推動，要改變大家習慣需要時間適應，為確保政策能成功，市府不會急躁貿然上路。

至於2段式公車路線是否會調整，林右昌說，會考慮，基隆市的公車路線規劃邏輯和2段式不太一樣，市府會挑一條經評估後認為成功率最高、對民眾使用習慣改變較小且使用效率高，先讓這條路線成功再朝其他方向推廣。

此外，林右昌指出，市公車在他上任後客訴件數已大幅減少，整體形象及服務品質變好，在他任內未增加公車處負債，今年更追加預算編列新台幣2.4億元補足公車處財政缺口，由於基隆市公車使用習慣與頻率在全國數一數二，如何找到平衡與永續發展是最重要的課題，已不是過去討論民營或非民營化，如此簡單二元的問題。

公車 林右昌 基隆

延伸閱讀

基隆市公車7月起上下車刷卡 林右昌：將試辦2段式計費

《九合一對戰系列2-基隆》基隆民代解碼選戰 後林右昌時代來了！

基市府爆弊起訴雇員等6人 林右昌：害群之馬查1個辦1個

戰新北等小英一句話？ 林右昌坦言有長官推薦選新北市長

相關新聞

基隆市公車7月起上下車刷卡 林右昌：將試辦2段式計費

基隆市長林右昌今天宣布，7月1日起，基隆市公車實施上下車刷卡，提醒搭乘民眾上下公車時都要「嗶」一下，但只做為大數據未來改...

冬山素馨紅茶分級評鑑擴大舉辦 今年首度提升成縣賽

宜蘭縣冬山鄉農會舉辦素馨紅茶分級評鑑已有10年，今年邁入第11年，首度由鄉賽提升為縣籍比賽，昨天邀集縣內產區、21位茶農...

台東基層棒球隊獲贈「清冠一號」照顧確診球員

台東縣基層棒球隊球員已陸續有球員確診，不僅影響球隊運作，也威脅球員健康，立委陳瑩媒合民間企業及台東縣中醫師公會，今天捐贈...

斥資2億翻新整建宜蘭運動公園田徑場 縣民運動好去處

爭取2億元修建的宜蘭運動公園複合式運動場今天由中央及縣府官員宣布啟用，施工解決漏水問題及增加夜間照明、無障礙設施，翻新的...

花蓮暑假活動一波波 夏戀嘉年華、紅面鴨FUN接力High玩

盛夏來臨，花蓮暑假活動一波接著一波，花蓮夏戀嘉年華、鯉魚潭紅面鴨FUN暑假等旗艦型活動接力登場。舉辦至今10周年的紅面鴨...

鴻海電動巴士投入台東熱氣球接駁 縣府：明試車

鴻海科技集團臉書發布旗下的MODEL T電動巴士7月2日將投入台東熱氣球嘉年華接駁服務，不少民眾得知消息相當期待。台東縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。