基隆市公車試辦上下車刷卡 擬挑一路線推2段收費

民眾目前搭乘基隆市公車只要上車刷卡即可，市府將從7月1日起，試辦上下車都要刷卡3個月，市長林右昌今天表示，市府也會在適當時間，選擇一條路線推動2段式收費。

林右昌在基隆市公車上下車刷卡7月1日實施及行銷活動記者會中說，過去民眾搭乘市公車只要上車刷卡，下車不用刷卡，7月1日起，市府試辦3個月上下車刷卡措施，希望能獲得大數據，讓交通單位清楚掌握人流，對未來路線優化會有很大幫助。

林右昌表示，試辦期間民眾下車若忘記刷卡不會被鎖卡，記得刷卡的民眾還可參加抽獎，有機會獲得500元和1000元禮券，9月還會加碼抽出一名iPad得主，希望大家踴躍參與，讓市公車營運能做得更好。

現行基隆市公車處營運的路線都是採行一段票收費，對於未來市內跨行政區路線是否會採2段票計費，林右昌受訪時說「會」，並表示市府對於2段式公車已規劃許久，會在適當時間選擇一條路線優先推動，要改變大家習慣需要時間適應，為確保政策能成功，市府不會急躁貿然上路。

至於2段式公車路線是否會調整，林右昌說，會考慮，基隆市的公車路線規劃邏輯和2段式不太一樣，市府會挑一條經評估後認為成功率最高、對民眾使用習慣改變較小且使用效率高，先讓這條路線成功再朝其他方向推廣。

此外，林右昌指出，市公車在他上任後客訴件數已大幅減少，整體形象及服務品質變好，在他任內未增加公車處負債，今年更追加預算編列新台幣2.4億元補足公車處財政缺口，由於基隆市公車使用習慣與頻率在全國數一數二，如何找到平衡與永續發展是最重要的課題，已不是過去討論民營或非民營化，如此簡單二元的問題。