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台東基層棒球隊獲贈「清冠一號」照顧確診球員

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東基層棒球確診球員未來可在棒委會的特約中醫診所看診不收掛號費，且自費清冠一號的費用，將由捐贈100盒中負擔支應。記者尤聰光／攝影
台東基層棒球確診球員未來可在棒委會的特約中醫診所看診不收掛號費，且自費清冠一號的費用，將由捐贈100盒中負擔支應。記者尤聰光／攝影

台東縣基層棒球隊球員已陸續有球員確診，不僅影響球隊運作，也威脅球員健康，立委陳瑩媒合民間企業及台東縣中醫師公會，今天捐贈100盒「清冠一號」給國小棒球隊，確診球員看診也將免收掛號費。預估有近千名球員受惠。

陳瑩說，雖然疫情有趨緩趨勢，但病毒對於學童的影響仍大，尤其對棒球運動的小球員來說，若不能給予好的治療，產生的後遺症恐影響後續運動生涯，感謝有民間企業公司和台東縣中醫師公會的資源挹注讓小球員健康受到保護。

今天陳瑩在服務處舉辦捐贈儀式，邀請到紅葉國小棒球隊代表受贈，這是繼上個月捐贈1千劑快篩劑後，再次捐贈「清冠一號」用藥給基層棒球隊；包括台東縣中醫師公會理事長李元齡、台東基督教醫院醫師黃俊傑到場支持。

李元齡表示，運動員確診後，有些輕微症狀或無症狀者，可以在解除隔離數週後回到運動場上，但確實有部分確診者，感染新冠肺炎痊癒後，持續受新冠症狀影響，時間從數週到數個月，影響生活功能也影響運動表現。

她說，臨床使用「清冠一號」用藥，可以讓不舒服症狀從5天以上，縮短為2天，小孩子症狀穩定的話，大約一個星期就可篩陰。另公會為協助基層球隊，讓確診球員能在棒委會的特約中醫診所看診不收掛號費，且自費清冠一號的費用，將由捐贈100盒中負擔支應。

台東縣基層棒球隊球員已陸續有球員確診，不僅影響球隊運作，也威脅球員健康，立委陳瑩（後排右二）媒合民間企業及台東縣中醫師公會，今天捐贈100盒「清冠一號」給國小棒球隊。記者尤聰光／攝影
台東縣基層棒球隊球員已陸續有球員確診，不僅影響球隊運作，也威脅球員健康，立委陳瑩（後排右二）媒合民間企業及台東縣中醫師公會，今天捐贈100盒「清冠一號」給國小棒球隊。記者尤聰光／攝影

台東 中醫 清冠一號

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