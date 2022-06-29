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斥資2億翻新整建宜蘭運動公園田徑場 縣民運動好去處
爭取2億元修建的宜蘭運動公園複合式運動場今天由中央及縣府官員宣布啟用，施工解決漏水問題及增加夜間照明、無障礙設施，翻新的田徑場不僅能當成全國田徑比賽及足球競賽的複合式運動場，更提供縣民運動休閒好去處。
宜蘭運動公園早年由前縣長陳定南任內興建，每天早晨及傍晚都有很多運動民眾，也是宜蘭各大運動賽事首選的場地。但使用至今40餘年，部分設施老舊且出現漏水及壁癌等問題，無障礙服務設施受限於既有的硬體設備也有所不足。
縣長林姿妙爭取修建經費，108年初由體育署核定計畫，中央補助1億6000萬元，縣府自籌款4000萬元，把原本的田徑場提升修建成為複合式運動場。
縣府今天宣布複合式運動場啟用，林姿妙感謝教育部體育署及縣議會支持給予經費上協助，宜蘭運動公園田徑場已經全面升級，不僅能作為全國級田徑比賽及足球競賽的複合式運動場，對於推展縣內的田徑賽及足球競賽也有實質效益。
另外也增設槌球場、無障礙電梯等設施，營造優質友善環境，提供縣民更好、更完備的運動設施，帶動運動風氣。
田徑場中間草皮是一座標準規格的足球競賽場，教育處指出，縣內足球重點學校有南屏國小、凱旋國小、復興國中、宜蘭高中、北成國小、七賢國小、員山國小、順安國中及澳花國小共9所學校，標準球場提供球員休息室、訓練室等空間，滿足選手訓練需求，增設1000個觀眾席位，優質的培訓與觀賽場地。
工程整建項目主要有多功能運動草皮、機電設備、新增夜間照明設備、增建無障礙電梯、無障礙及親子廁所、觀眾席、球員休息室等，縣府希望藉此提升運動公園服務設施與品質，嘉惠更多運動賽事。
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