基隆市公車7月起上下車刷卡 林右昌：將試辦2段式計費

基隆市長林右昌今天宣布，7月1日起，基隆市公車實施上下車刷卡，提醒搭乘民眾上下公車時都要「嗶」一下，但只做為大數據未來改進及調整路線參考，不影響扣款；林右昌並說，未來將試辦兩段式計費，符合點對點的搭乘需求。

林右昌說，7月1日起，市公車上下車時要刷卡，主要是希望在提供服務時能有大數據，做為路線優化的參考，將會有很大的幫助。以前只有上車刷卡，下車不需刷卡，交通單位無法清楚掌握使用人流。

林右昌表示，上下車刷卡將試辦3個月，如果下車忘了刷卡也沒有關係，也不會被鎖卡。如果下車有刷卡，會有抽獎，將有500、1000元禮券，還有幸運兒可獲平板電腦。

對於未來是否會實施老人記點？林右昌說，這是以後的事情，以後再說。至於會不會採取兩段式計費？林右昌表示「會」，他指兩段式公車規畫已久，會在適當時間選擇一條優先的路線推動兩段式，但要確保政策的成功是最重要，不會急躁進行。

林右昌說，基隆人使用公車的時間很長，要改變大家的習慣需要時間讓大家適應，不能貿然上路，會挑一條使用率最高、最熱門的路線來推動兩段式公車。未來路線也考慮調整，因基隆市原有路線規畫的方式，和兩段式點對點的方式不同。