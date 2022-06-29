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疫情趨緩迎接暑期人潮 花蓮觀光活動接連登場

中央社／ 花蓮縣29日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，花蓮暑期訂房率超過7成，花蓮縣政府接連舉辦夏戀嘉年華演唱會、紅面鴨FUN暑假水舞光影秀、水上劇場等活動，迎接旅遊人潮。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，夏戀嘉年華邁入第15屆，是每年暑假重要盛事，自7月9日起連續5天在東大門廣場開唱，包括謝金燕、玖壹壹、動力火車等歌手輪番演出。

張志翔說，夏戀嘉年華活動期間可在MTV台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立新聞網、Vidol影音、三立官方YouTube頻道線上收看。

花蓮暑期第二檔活動為「紅面鴨FUN暑假」，自7月16日至8月14日於鯉魚潭風景區舉行，張志翔指出，同樣有2隻巨型紅面鴨放置潭面，還有3座紅面鴨、天使之翼及水藝術噴泉裝置藝術供民眾互動打卡。

張志翔表示，夜晚的水上劇場分別有水幕光影秀、水上劇場等演出，由花蓮在地原住民舞蹈編排包括六族禮讚、初心、戀戀豐年－回歸、藝起發光及遠古傳奇等5大主題；為迎接10週年，每週三、五、六、日晚間加碼演出星空煙火秀。

花蓮縣政府指出，花蓮暑期節目滿檔，7月1日至8月28日知卡宣水上樂園開放戲水，遊客單次入場新台幣50元；7月22日至24日為原住民族聯合豐年節活動。

花蓮 劇場 原住民

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