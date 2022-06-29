花蓮暑假活動一波波 夏戀嘉年華、紅面鴨FUN接力High玩

盛夏來臨，花蓮暑假活動一波接著一波，花蓮夏戀嘉年華、鯉魚潭紅面鴨FUN暑假等旗艦型活動接力登場。舉辦至今10周年的紅面鴨FUN暑假，累積高達900萬人次拜訪，今年再以全新改版、升級的內容迎接遊客，每周更有4天加碼施放星空煙火秀，邀請遊客一同FUN輕鬆好好玩。

被譽為「一張車票直達小巨蛋」的全台暑假最大音樂盛會「花蓮夏戀嘉年華」，將從7月9日至13日在花蓮市東大門夜市廣場登場，請來動力火車、謝金燕、玖壹壹、戴愛玲、畢書盡、炎亞綸等超強卡司，陪粉絲們嗨唱5天。

緊接著7月16日起到8月14日，「2022紅面鴨FUN暑假、趣花蓮 FUN鴨力」在壽豐鄉鯉魚潭風景區接棒迎遊客。白天有音樂水舞，晚間有水幕光影、水上劇場、星空煙火，假日還有親子同樂的歡樂秀。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，紅面鴨FUN暑假邁入10周年，累積高達900萬人次參與，今年活動更精彩豐富，白天有音樂水舞，湖面2隻巨型紅面鴨相當醒目，還設置3座紅面鴨大型裝置藝術及超美拍照裝置藝術「天使之翼，很適合民眾互動打卡。

今年還新增「水藝術噴泉」，不只欣賞水舞，還能享受與水共舞的趣味；晚間水上劇場以花蓮在地6族原住民特色舞蹈「六族禮讚」，結合高達40公尺的百變水舞秀，還以多部經典電影主題曲編排水舞光影秀，周周都有不同主題演出。

紅面鴨FUN暑假活動期間每天上午10時至下午5時有「音樂水舞秀」；平日晚間7時、8時及8時30分，假日晚間7時、8時，將有經典電影主題歌曲及40米水舞搭配演出的「水幕光影秀」；平日晚間7時30分，假日晚間7時30分及8時30分有水上劇場秀，每周六、日上午10時親子歡樂秀。