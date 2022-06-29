快訊

陳時中千呼萬喚出不來 林佳龍為何有本錢卡位北市？

美台貿易倡議踩油門加速 戴琪對陸態度成關鍵？

撞臉鹹酥雞老闆 陳時中本尊直呼像：我以為把我頭P上去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮暑假活動一波波 夏戀嘉年華、紅面鴨FUN接力High玩

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮紅面鴨FUN暑假活動，今年邁入10周年，以更豐富內容吸引遊客造訪。圖／花蓮縣政府提供
花蓮紅面鴨FUN暑假活動，今年邁入10周年，以更豐富內容吸引遊客造訪。圖／花蓮縣政府提供

盛夏來臨，花蓮暑假活動一波接著一波，花蓮夏戀嘉年華、鯉魚潭紅面鴨FUN暑假等旗艦型活動接力登場。舉辦至今10周年的紅面鴨FUN暑假，累積高達900萬人次拜訪，今年再以全新改版、升級的內容迎接遊客，每周更有4天加碼施放星空煙火秀，邀請遊客一同FUN輕鬆好好玩。

被譽為「一張車票直達小巨蛋」的全台暑假最大音樂盛會「花蓮夏戀嘉年華」，將從7月9日至13日在花蓮市東大門夜市廣場登場，請來動力火車、謝金燕、玖壹壹、戴愛玲、畢書盡、炎亞綸等超強卡司，陪粉絲們嗨唱5天。

緊接著7月16日起到8月14日，「2022紅面鴨FUN暑假、趣花蓮 FUN鴨力」在壽豐鄉鯉魚潭風景區接棒迎遊客。白天有音樂水舞，晚間有水幕光影、水上劇場、星空煙火，假日還有親子同樂的歡樂秀。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，紅面鴨FUN暑假邁入10周年，累積高達900萬人次參與，今年活動更精彩豐富，白天有音樂水舞，湖面2隻巨型紅面鴨相當醒目，還設置3座紅面鴨大型裝置藝術及超美拍照裝置藝術「天使之翼，很適合民眾互動打卡。

今年還新增「水藝術噴泉」，不只欣賞水舞，還能享受與水共舞的趣味；晚間水上劇場以花蓮在地6族原住民特色舞蹈「六族禮讚」，結合高達40公尺的百變水舞秀，還以多部經典電影主題曲編排水舞光影秀，周周都有不同主題演出。

紅面鴨FUN暑假活動期間每天上午10時至下午5時有「音樂水舞秀」；平日晚間7時、8時及8時30分，假日晚間7時、8時，將有經典電影主題歌曲及40米水舞搭配演出的「水幕光影秀」；平日晚間7時30分，假日晚間7時30分及8時30分有水上劇場秀，每周六、日上午10時親子歡樂秀。

張志翔說，迎接10周年，活動期間每周三、五、六、日晚間都有璀璨的星空煙火秀，8月4日情人節還加碼施放，歡迎全台民眾暑假一起來，若搭乘北花線國道客運到花蓮旅遊，可參加送花蓮好Q購物金，可上好Q官網查詢。 活動詳情可上花蓮觀光資訊網花蓮觀光粉絲團

花蓮紅面鴨FUN暑假活動今年邁入10周年，將於7月16日在鯉魚潭風景區登場。圖／花蓮縣政府提供
花蓮紅面鴨FUN暑假活動今年邁入10周年，將於7月16日在鯉魚潭風景區登場。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 劇場 裝置藝術

延伸閱讀

基隆暑假活動架網頁、實驗、烘焙琳瑯滿目 9成免報名費

參選花蓮縣長？ 總統府發言人Kolas：若民進黨徵召會接受

迎暑假 基隆將開放校園、宜蘭公告活動防疫指引

12歲以下免費入園！暑假遊尖山埤 精彩戶外體驗一波波

相關新聞

基隆市公車7月起上下車刷卡 林右昌：將試辦2段式計費

基隆市長林右昌今天宣布，7月1日起，基隆市公車實施上下車刷卡，提醒搭乘民眾上下公車時都要「嗶」一下，但只做為大數據未來改...

花蓮暑假活動一波波 夏戀嘉年華、紅面鴨FUN接力High玩

盛夏來臨，花蓮暑假活動一波接著一波，花蓮夏戀嘉年華、鯉魚潭紅面鴨FUN暑假等旗艦型活動接力登場。舉辦至今10周年的紅面鴨...

鴻海電動巴士投入台東熱氣球接駁 縣府：明試車

鴻海科技集團臉書發布旗下的MODEL T電動巴士7月2日將投入台東熱氣球嘉年華接駁服務，不少民眾得知消息相當期待。台東縣...

疫情趨緩 7/1起基北快捷公車1813D每日增往返8班次

疫情逐漸趨緩，基隆到台北通勤的第四條城際快捷公車1813D，搭乘需求增加，通勤乘客陳情反映，上下班尖峰時段常接近滿座。公...

從熱氣球工讀生到飛行員 10年圓夢

台東熱氣球嘉年華7月2日登場，女性飛行員李容伶是「嬌」點。讀大學時期是熱氣球活動工讀生，一路從地勤做到行政，從未放棄飛行...

助隧道救災 基隆將爭取排煙車

基隆市昨天在隧道內演練油罐車失火救災，新北市派排煙車支援。基隆消防局長陳龍輝說，基隆境內38座隧道有7座長度超過1公里，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。