鴻海電動巴士投入台東熱氣球接駁 縣府：明試車

鴻海科技集團臉書發布旗下的MODEL T電動巴士7月2日將投入台東熱氣球嘉年華接駁服務，不少民眾得知消息相當期待。台東縣政府也證實消息，並表示明天會試車。

縣府交通及觀光處長余明勳表示，鴻海集團2輛MODEL T電動巴士，7月2日熱氣球開幕當天正式加入接駁行列，相信電動巴士的投入，能用最環保的交通服務大家。

他說，為了熟悉路線環境，明天2量電動巴士將試車，原則從市區轉運站出發，一路開往鹿野高台，相關人員也將隨車測評，提供後續服務的最佳狀態。

鴻海集團臉書也公布MODEL T接駁時間，去程：清晨最早04點10分在台東轉運站「第8月台」發車；回程：下午場次僅接駁至鹿野火車站，往台東市區請至「台灣好行_縱谷鹿野線」查詢時刻表及票價。