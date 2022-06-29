快訊

扯！台南超商惡搞包裹踩爛淋尿 主管未制止竟要求加碼

台海開戰會支持出兵協防台灣？澳洲人意見分歧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海電動巴士投入台東熱氣球接駁 縣府：明試車

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
鴻海集團臉書發布旗下的MODEL T電動巴士7月2日將投入台東熱氣球嘉年華接駁服務。圖／翻攝自鴻海科技集團臉書
鴻海集團臉書發布旗下的MODEL T電動巴士7月2日將投入台東熱氣球嘉年華接駁服務。圖／翻攝自鴻海科技集團臉書

鴻海科技集團臉書發布旗下的MODEL T電動巴士7月2日將投入台東熱氣球嘉年華接駁服務，不少民眾得知消息相當期待。台東縣政府也證實消息，並表示明天會試車。

縣府交通及觀光處長余明勳表示，鴻海集團2輛MODEL T電動巴士，7月2日熱氣球開幕當天正式加入接駁行列，相信電動巴士的投入，能用最環保的交通服務大家。

他說，為了熟悉路線環境，明天2量電動巴士將試車，原則從市區轉運站出發，一路開往鹿野高台，相關人員也將隨車測評，提供後續服務的最佳狀態。

鴻海集團臉書也公布MODEL T接駁時間，去程：清晨最早04點10分在台東轉運站「第8月台」發車；回程：下午場次僅接駁至鹿野火車站，往台東市區請至「台灣好行_縱谷鹿野線」查詢時刻表及票價。

巴士 台東 熱氣球嘉年華

延伸閱讀

年採購額600億美元 鴻海成半導體世界大買家

鴻海電動車 泰國總理力挺

全民權證／鴻海 二檔馬力強

不只Lordstown與Fisker　鴻海美國電動車廠還將新增客戶！

相關新聞

鴻海電動巴士投入台東熱氣球接駁 縣府：明試車

鴻海科技集團臉書發布旗下的MODEL T電動巴士7月2日將投入台東熱氣球嘉年華接駁服務，不少民眾得知消息相當期待。台東縣...

疫情趨緩 7/1起基北快捷公車1813D每日增往返8班次

疫情逐漸趨緩，基隆到台北通勤的第四條城際快捷公車1813D，搭乘需求增加，通勤乘客陳情反映，上下班尖峰時段常接近滿座。公...

花蓮暑假活動一波波 夏戀嘉年華、紅面鴨FUN接力High玩

盛夏來臨，花蓮暑假活動一波接著一波，花蓮夏戀嘉年華、鯉魚潭紅面鴨FUN暑假等旗艦型活動接力登場。舉辦至今10周年的紅面鴨...

從熱氣球工讀生到飛行員 10年圓夢

台東熱氣球嘉年華7月2日登場，女性飛行員李容伶是「嬌」點。讀大學時期是熱氣球活動工讀生，一路從地勤做到行政，從未放棄飛行...

助隧道救災 基隆將爭取排煙車

基隆市昨天在隧道內演練油罐車失火救災，新北市派排煙車支援。基隆消防局長陳龍輝說，基隆境內38座隧道有7座長度超過1公里，...

宜蘭觀光回溫 暑假訂房、搭船增多

交通部觀光局下月啟動國旅補助，振興旅遊景氣。東北角沿線旅宿、餐飲、賞鯨等業者，上周明顯感受到回溫熱潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。