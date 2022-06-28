武隆街103巷自來水爆管 百餘住戶不滿分攤修還付路修費

基隆市安樂區武隆街103巷日前自來水管破裂，雖然位在任何人皆能通行的道路上，但因該區塊過去在興建建案時，自來水管線並沒有交給自來水公司管理，現階段只能由100多戶負責分攤修復費用，還要繳一筆路修費，住戶認為很不合理，盼能找出解決辦法。

內寮里長嚴福神向立委蔡適應服務處求助，今天邀武隆街103巷住戶、台灣自來水公司第一區管理處、基隆市政府工務處、安樂區公所、市議員張之豪、洪森永、吳驊珈等到場，研擬解決之道。

嚴福神表示，20、30年前在興建建案時，建商沒有把自來水管線委管給自來水公司，導致自來水的管線破裂一次，這裡的住戶就要大費周章修理一次，而且自來水的水表也不在住戶的家門口，自來水的管線破裂後，他天天都擔心路面的沖刷，或是行人和機車在此跌倒。

蔡適應服務處主任林明智說，目前武隆街103巷的管線還是屬於私人管線，若管線破裂需要住戶自己負擔，但是道路是基隆市政府的計畫道路，短期內要修復的話，住戶除了管線費用外、還要繳一筆路修費，他會來協調基隆市政府，住戶緊急的搶修，不應再收取路修費。