振興國旅7/15上路迎暑假 宜蘭觀光產業漸回溫

後疫情時代，交通部觀光局下月啟動國旅補助，振興旅遊景氣。東北角沿線旅宿、餐飲、賞鯨等業者，上周明顯能感受到回溫熱潮，還有旅行社趁勢祭優惠來搶攻商機。宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，台灣目前進入與病毒共存階段，對於中央政策樂觀其成，7月中旬後的整體住宿率確實有增溫，期盼透過觀光旅遊業復甦，讓疫情盡快生活化。

東北角暨宜蘭國家風景區管理處長馬惠達指出，國旅補助讓旅宿、觀光遊樂業，甚至民眾都受惠，像是頭城、礁溪溫泉旅宿餐飲、烏石港賞鯨船等產業，人氣開始回流，7月15日以後的訂房、搭船率明顯提升。管理處持續要求轄區業者做好防疫，讓到訪民眾能安心旅遊。

頭城農場業務經理江富美指出，目前的訂房狀況與補助上路後相比，增加約3、4成。九號餐旅休閒事業總經理謝欣樺近期確實感受到暑期訂房回溫，7月已有7、8成，8月也有5成以上，相信方案細節公布後，會再有一波訂房潮。

暑假是登龜山島、賞鯨的黃金期，蘭鯨號游姓船長分享，鯨豚常群聚出現，少則500隻，多則上千隻，場面十分壯觀，東北角能見到瓶鼻海豚、長吻飛旋海豚、小虎鯨、偽虎鯨等。賞鯨船業者劉厚漢表示，雖沒直接受惠，但受周邊旅宿業連帶影響，搭船數也成長約2成。

鳳凰旅行社看準國旅的親子商機，響應政府順勢推出全台首創「家族式專屬空間安心三日遊」方案。執行長陳樂強表示，疫情衝擊之下，位處「海嘯第一排」的旅遊業影響甚鉅，感謝觀光局振興補助，希望透過推出優惠，提升民眾出遊意願，也刺激業績蒸蒸日上。