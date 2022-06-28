基隆市38座隧道7座超過1公里 消防局爭取採購排煙車
基隆市消防局今天演練隧道內油罐車失火救災，聯繫新北市派遣排煙車支援。消防局長陳龍輝說，基隆境內有38座隧道，其中7座長度超過1公里，已將排煙車列為需要添購的裝備，並向交通部爭取補助。如果如願，一旦不幸發生隧道火警，就能派上用場，提升救災能力。
基隆市今年度災害防救演習今天登場，分別在4個地點，演練避難、救難、救災和災民收容。其中在中山隧道演練發生連環車禍，1輛油罐車石油外洩引發大火。消防隊出動消防車、救助器材車等趕抵現場，並聯繫新北市消防局派遣排煙車前來支援。
陳龍輝表示，位在基隆暖暖、新北平溪交界處的基平隧道去年曾發生車禍，引發火警。新北端動用排煙車，基隆端使用排煙機，救災效能明顯有別。基隆市境內雖然沒有超長的雪山隧道，但38座隧道中，也有7座長度超過1公里，因此需要配備1台小型排煙車。
陳龍輝說，車輛如果在隧道內發生火災，產生濃煙除影響交通，危險性也高。救災除了滅火以外，還要把煙排出去。就像建築物火災一樣，也是要排煙。
陳龍輝表示，新建的隧道內部都很重視通風設計，因為車子通行隧道也會產生廢氣。但是救災的時候，大量濃煙如果沒有使用排煙車，煙跟熱可能會排不出去，救災時就會很麻煩，所以會努力向中央爭取補助添購排煙車。
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