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基隆仲夏樂集7月登場 港畔再現經典樂音

中央社／ 基隆28日電

基隆市「2022仲夏樂集」將在7月1日至10日在海洋廣場登場，共17組團體帶來8場演出，活動以「經典」為主軸，邀請蘇文慶、林垂立等音樂創作家及人氣獨立樂團輪番上陣。

基隆市政府秘書長黃駿逸今天在記者會表示，這次特別邀請台灣當代知名國樂作曲及指揮家蘇文慶指導的雅什樂團，及創作「車站」、「春夏秋冬」等膾炙人口歌曲的音樂家林垂立，及基隆城市愛樂室內暨管弦樂團再現馬水龍的經典曲目，還有去年入圍金曲最佳台語男歌手的楊肅浩與貝洛樂團，詮釋葉俊麟經典歌曲，十足令人期待。

市府文化局副局長李添慶指出，這次連絡上蘇文慶與林垂立時，2人都非常高興有機會在基隆演出，蘇文慶特別組織一支適合戶外的小編制樂團，並親自指導編排，林垂立則一口答應到場獻唱。

李添慶說，除在地大師的經典作品，仲夏樂集依舊充滿夏天青春文藝氣息，包括理想混蛋、療癒組合「南西肯恩」、四分衛樂團主唱陳如山、基隆在地歌手廖文強和庸俗救星，及去年金曲入圍多項的青虫aoi等，總計17組演出熱情開唱，帶來70至90年代流行歌曲，和民眾一同回味經典時光。

文化局表示，「2022仲夏樂集」將於7月1日至10日期間週五、六、日晚間6時30分開始，在海洋廣場一同享受夏日音樂盛宴。

樂團 基隆 文化局

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