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石梯坪裝置藝術品被遊客曬衣掛襪 東管處籲愛護環境

中央社／ 花蓮縣28日電

紓解因疫情而悶壞的生活，許多人到山上海邊遊憩卻有不少脫序行為，花蓮石梯坪遊憩區內的裝置藝術品竟被遊客拿來曬衣服、襪子，東管處呼籲民眾尊重藝術作品、愛護環境。

東海岸國家風景區管理處舉辦「東海岸大地藝術節」，邀請藝術家於東海岸創作融合環境藝術作品，受到民眾歡迎，吸引打卡拍照。其中，設置在石梯坪遊憩風景區藝術作品是由撒部‧噶照以鋼筋、水泥、田土、線繩創作出名為「欣賞她，也要愛護她」的4件獨立作品。

撒部．噶照與妻子芭耐．噶照夫婦倆昨天帶孩子到石梯坪玩，看到遊客在作品上曬衣服、襪子。附近住宿民眾說，這群遊客已連續2天這樣了，看他們的裝備是潛水客，大陣仗就地占位搭篷。

芭耐說，當下非常生氣，但小孩在旁邊，怕上前勸說會起衝突，及時拉住先生；但下一件作品名稱已想好了，就命名「再破壞試看看，看海龍王怎麼收拾你」。

東管處花蓮管理站主任李枝花接受中央社記者採訪表示，當地設駐衛警，但園區廣闊，警衛巡查時可能遊客已撤走，所以沒發現；園區內都設有禁告牌示，對於破壞園區環境者會先告誡、再依相關管理規定開告發單，呼籲民眾尊重藝術作品，愛護環境。

藝術作品 花蓮

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