7月基隆港畔飄經典樂音 台語音樂教父答應獻唱

基隆市文化局舉辦「2022仲夏樂集」，自7月1日至10日，每周五至周日晚間6點半開始，共計17組多元表演團體帶來的8場系列演出活動，以「經典」為主軸，邀請蘇文慶、林垂立等知名音樂創作大師及人氣獨立樂團輪番上陣。

基隆市府今天舉行說明會，市府秘書長黃駿逸說，隨著國門廣場落成串連海洋廣場，基隆港邊最精華的腹地將來會一一開放，讓市民朋友能更貼近海洋。

這次仲夏樂集特別將「經典」融入表演中，呈現基隆四大在地音樂家的優秀作品，並藉由眾多年輕新聲賦予經典歌曲新活力，代表嶄新城市地景融入經典樂音，懷舊與潮流交織，碰撞出音樂新風貌。

黃駿逸提到，此次特別邀請有台灣當代知名國樂作曲及指揮家蘇文慶指導的雅什樂團，以及創作「車站」、「春夏秋冬」等膾炙人口歌曲的音樂台語音樂教父林垂立；並邀請基隆城市愛樂室內暨管弦樂團再現台灣古典大師馬水龍的經典曲目，以及去年入圍金曲最佳台語男歌手的楊肅浩與貝洛樂團詮釋葉俊麟老師的經典歌曲，令人期待。

文化局副局長李添慶表示，蘇文慶與林垂立兩位老師非常高興有機會在故鄉基隆演出，蘇文慶老師特別組織一支適合戶外的小編制樂團，並由親自指導編排，林垂立老師則一口答應到場獻唱。

仲夏樂集還有青春文藝氣息，包括網路聲量超高的理想混蛋、療癒組合南西肯恩、全方位四分衛主唱陳如山、基隆在地歌手廖文強和庸俗救星，以及去年金曲入圍多項的青虫aoi等，總計17組演出熱情開唱。每組演出樂團也將帶來70到90年代的流行歌曲。

音樂會現場將有藝文互動區，設置基隆在地四大音樂家：林垂立、蘇文慶、葉俊麟及馬水龍的詳細介紹立牌，並舉辦互動小遊戲，現場民眾將歌名牌配對到正確的音樂家拍照打卡上傳及可領取小禮物。