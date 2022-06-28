奇異果、蘋果變義賣水果創意織物 創世徵織愛手作義工

創世義工媽媽關懷植物人，發揮編織所長，為募集植物人膳食經費，將植物人常食用的奇異果、蘋果等水果食材，發揮創意用毛線勾織「水果造型織物」，做成髮夾及別針義賣，希望邀請全台織愛達人，一起加入手作義工行列，為植物人織愛。

基隆奇藝行毛線編織手藝材料專賣店，老闆娘投入編織界已逾30年，得知消息後，廣邀同為編織講師的女兒及其學生，還有店內常客一起加入手作義工行列，編織各種水果造型織物，響應這次義賣活動送暖。

創世基隆院今天指出，基隆已有不少義工加入此次行列，有些義工媽媽，為了勾織水果織片，戴起老花眼鏡專心編織，雖然動作慢了點，但每一針、每一線都是愛心，基隆預計在9月底前完成300個織愛手作品。

創世基隆院說，除邀各地織愛達人外，也號召義工協助愛心造型摺紙，希望將愛心傳遞給善，創世替有口卻說不出的植物人道聲感謝。邀請大小朋友們一起加入手作行列，暑假期間，在家就能做公益，不用出門，且簡單易學，輕鬆上手。每份手作品，都是支持植物人服務的力量。義工報名專線：（02）24214738轉義工組。