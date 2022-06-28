奇異果、蘋果變義賣水果創意織物 創世徵織愛手作義工
創世義工媽媽關懷植物人，發揮編織所長，為募集植物人膳食經費，將植物人常食用的奇異果、蘋果等水果食材，發揮創意用毛線勾織「水果造型織物」，做成髮夾及別針義賣，希望邀請全台織愛達人，一起加入手作義工行列，為植物人織愛。
基隆奇藝行毛線編織手藝材料專賣店，老闆娘投入編織界已逾30年，得知消息後，廣邀同為編織講師的女兒及其學生，還有店內常客一起加入手作義工行列，編織各種水果造型織物，響應這次義賣活動送暖。
創世基隆院今天指出，基隆已有不少義工加入此次行列，有些義工媽媽，為了勾織水果織片，戴起老花眼鏡專心編織，雖然動作慢了點，但每一針、每一線都是愛心，基隆預計在9月底前完成300個織愛手作品。
創世基隆院說，除邀各地織愛達人外，也號召義工協助愛心造型摺紙，希望將愛心傳遞給善，創世替有口卻說不出的植物人道聲感謝。邀請大小朋友們一起加入手作行列，暑假期間，在家就能做公益，不用出門，且簡單易學，輕鬆上手。每份手作品，都是支持植物人服務的力量。義工報名專線：（02）24214738轉義工組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言