影／綠島「類摩艾」珊瑚礁岩遭打斷 台東縣府要派潛水員調查

台東綠島邱姓潛水教練本月25日下午，在綠島近海石朗潛水區著名潛點，發現造型像摩艾的珊瑚礁岩，疑似被外力打斷，他拍下影片經潛水同好上傳綠島臉書社群，引發網友質疑是工程船疏失，縣府表示將派人下水調查。

台東縣農業處處長許家豪表示，看到網友的影片他也嚇一跳，因為該處的確是許多潛水員帶遊客潛游景點，但並不是工務船和漁船經過航線，礁岩為什麼會斷裂？雖然該珊瑚礁岩並非保育類，但縣府已經聯絡綠島區漁會，將派潛水員下水查看，探究可能原因。

邱姓潛水教練表示，該珊瑚礁岩所在位置，是水肺、自潛者都會去的一個潛點，他25日下午5時許潛水時發現礁岩斷了，而且周邊砂地上也有被重物拖行留下的痕跡，初步研判珊瑚礁斷裂應該是外力造成的。