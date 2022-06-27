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影／綠島「類摩艾」珊瑚礁岩遭打斷 台東縣府要派潛水員調查
台東綠島邱姓潛水教練本月25日下午，在綠島近海石朗潛水區著名潛點，發現造型像摩艾的珊瑚礁岩，疑似被外力打斷，他拍下影片經潛水同好上傳綠島臉書社群，引發網友質疑是工程船疏失，縣府表示將派人下水調查。
台東縣農業處處長許家豪表示，看到網友的影片他也嚇一跳，因為該處的確是許多潛水員帶遊客潛游景點，但並不是工務船和漁船經過航線，礁岩為什麼會斷裂？雖然該珊瑚礁岩並非保育類，但縣府已經聯絡綠島區漁會，將派潛水員下水查看，探究可能原因。
邱姓潛水教練表示，該珊瑚礁岩所在位置，是水肺、自潛者都會去的一個潛點，他25日下午5時許潛水時發現礁岩斷了，而且周邊砂地上也有被重物拖行留下的痕跡，初步研判珊瑚礁斷裂應該是外力造成的。
他說，雖然該處平時並無工程船和漁船經過，但本月24、25日曾經發現載放消波塊工程船經過該區，建議相關單位應該要先了解，施工單位工期間操作與流程，盡速調查是不是工程船造成，是那個環節造成的？未來絕對不要再發生這種事，大家一起做好生態保育。
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