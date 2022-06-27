宜蘭部分醫院 7月1日調整防疫診服務時間和項目
宜蘭縣今天新增485名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，是5月3日以來新低，縣長林姿妙說，7月1日起，部分醫院將調整多功能防疫診服務時間和項目，請民眾留意。
衛生局下午透過新聞稿表示，自7月1日起，羅東聖母醫院社區篩檢站調整為週一至週日下午2時至6時，防疫診看診時段調整為週一至週日下午2時至4時30分；羅東博愛醫院社區篩檢站調整為週一至週日上午8時至12時，防疫診看診時段調整為週一至週日上午8時30分至11時30分。
此外，衛生局指出，杏和醫院社區篩檢站自7月1日起與防疫診合併辦理，提供快篩陽性診斷、疑似或確診個案診療、開立處方及領取藥物等服務，溪北地區民眾若有PCR核酸檢測需求，除了到杏和醫院的防疫診外，也可至陽明交通大學附設醫院社區篩檢站及多功能防疫診接受服務。
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