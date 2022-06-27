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重拾宜蘭「北管」戲曲輝煌歷史 第1期文物普查成果出爐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭是北管戲曲文化的發展重鎮，縣府辦理北管社團文物普查第一期成果出爐，登錄231件文物資料。圖／縣政府提供
宜蘭是北管戲曲文化的發展重鎮，縣府辦理北管社團文物普查第一期成果出爐，登錄231件文物資料。圖／縣政府提供

宜蘭是全國著名的北管「子弟窟」，國內北管社團及人才幾乎都集中在宜蘭。縣府為保存文物及推廣北管文化，爭取經費進行北管社團文物普查，目前完成第一期調查成果，縣長林姿妙今天參與成果發表，感謝13個社團協助普查，盼透過調查成果讓大家深入了解「北管戲曲」對宜蘭傳統文化的重要性。

縣文化局表示，宜蘭北管戲曲分為「西皮」及「福祿」兩大系統，全盛時期有200多個演出組織。早期北管子弟團參加地方廟會，為了互相比拚，不惜耗費重資聘請師傅製作細緻的錦旗、戲服、鑼鼓架等來吸引觀眾的目光及掌聲，投入其中的執著拚勁，而有「憨子弟」之稱。

「漢陽北管劇團」及「宜蘭總蘭社」10幾年前已被登錄為宜蘭縣傳統表演藝術類的文化資產，其中「漢陽北管劇團」更獲得文化部登錄為國家重要傳統表演藝術，足見宜蘭北管戲曲在全台的重要性。但隨著時代變遷及娛樂形式的多元變化，盛況已大不如前，縣府為推動北管文化保存與延續，希望透過文物調查重拾北管戲曲的輝煌年代。

縣府委託國立台北藝術大學辦理第一期普查計畫，初步完成宜蘭市、礁溪鄉、員山鄉及壯圍鄉4鄉鎮的普查，登錄231件文物資料，第二期針對溪南地區的普查計畫也在行中。

縣長林姿妙表示，北管「子弟窟」是宜蘭重要文化瑰寶，從現場展出的文物例如大獅旗、銅鑼及三弦，可發現北管物件包含了織藝、金工及雕刻等工藝技術，可謂有形與無形歷史資產的寶庫，感謝協助普查計畫的13個社團，主動提供珍藏多年的北管文物給縣府辦理錄案，讓大家有機會從「文物」角度，認識宜蘭的北管歷史與戲曲內涵。

宜蘭 文物 林姿妙

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