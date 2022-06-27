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花蓮山區農園常受獼猴破壞 電圍網最高補助4.5萬元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
山區常有台灣獼猴等動物破壞農園採食，林務局與縣府推廣防猴電圍網，現在設置按面積比例提供補助，最高可補助4.5萬元。圖／花蓮縣政府提供
山區常有台灣獼猴等動物破壞農園採食，林務局與縣府推廣防猴電圍網，現在設置按面積比例提供補助，最高可補助4.5萬元。圖／花蓮縣政府提供

花蓮山區常見台灣獼猴採食破壞農園，以往用紗網、鞭炮及人力巡查阻止，但成效不彰。林務局與縣府推廣防猴電圍網，利用低電流性的放電設備，讓獼猴觸電疼痛，不危害性命，達到嚇阻效果，現在設置按面積比例提供補助，中央、地方政府補貼農友4分之3資材費，最高可補助4.5萬元。

花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，防猴電圍網補助申請條件為種植釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿及其他果樹，或是蔬菜、豆類、薯類及稻作等農戶，農友申請新架設電網農地達0.2公頃以上，且為合法使用者。經縣政府爭取，即日起至6月30日，農民可到各鄉鎮市公所申請補助設置防猴電網，按設置面積比例補助資材費4分之3。

陳淑雯說，正確安全搭設防猴電網，不但保護農民心血，也能阻擋山豬、山羌等野生動物。為避免民眾誤觸電網而被電死意外，政府補助的防猴電網，一定要求加裝電牧器，電牧器本身具高電壓、低電流特性，能達驅趕成效卻不會危及人命。提醒農友即使沒申請補助，自行架設電網也要注意，才能保障安全。

縣府推廣防猴電網，農業處在30日分別在富里鄉農會羅山碾米廠2樓會議室、瑞穗鄉公所2樓會議室，各辦1場說明會，邀請林務局委託的東海大學團隊解說。

花蓮縣長徐榛蔚指出，考量全區設置電網經濟負擔較大，農民設置意願仍偏低，建議深受猴害農民，初期可在補助額度下設置小範圍電網，了解效果後再逐步擴大。

林務局表示，架設400公尺的電網及電牧器，所需經費約10萬元，以柑橘類為例，若扣除成本加上政府補助，大概1至2年就能回本，維護成本也很低，每月電費不到50元，若用太陽能甚至不用繳電費。

花蓮山區常見台灣獼猴破壞農園，政府補助農友設置低電流電圍網，按設置面積比例補助資材費4分之3。圖／本報資料照
花蓮山區常見台灣獼猴破壞農園，政府補助農友設置低電流電圍網，按設置面積比例補助資材費4分之3。圖／本報資料照

農民 花蓮 台灣獼猴

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