三星農會「梨饗茶香」優惠 買梨送好禮、買茶送好茶

聞名全台「三星上將梨」即將採收上市，宜蘭三星地區農會首度結合上將梨與在地好茶，舉辦「三星梨饗茶香產業活動季」，推出「買梨送好禮」及「買茶送好茶」等優惠，採購的民眾有機會抽中包括電視、6千元等值商品好禮，還侑一日遊及茶餐、梨餐創意料理，系列活動到8月底。

三星梨饗茶香產業活動季由農委會、縣政府輔導，三星地區農會及三星鄉公所主辦，今天宣布活動展開，會中表揚春季優良茶品鑑定比賽及宜蘭有機茶分級評鑑優勝者。縣長林姿妙表示，三星鄉農作物產豐富，全台唯一要撐傘的梨子就在這裡，茶葉品質也非常好，希望藉由活動把品質優良的好梨與好茶介紹給全國消費者。

議長張建榮表示，議會每年幫忙大力行銷，帶頭鼓勵大家品嘗當季美食；三星鄉長李志鏞表示，鄉公所配合活動贈送10台液晶電視及100份三星冠軍米當抽獎品，三星一年四季的優質農特產品很多，鼓勵消費者到三星鄉旅遊。

農會理事長張榮華說，農民細心呵護栽種，梨花開了要「撐傘」，結了果實要「穿衣」，套袋避免曝曬受凍，三星上將梨共有3個品質，最近進入產季的是肉質較細的豐水梨，接下來是口感香脆的黃金梨，最後是甘露，各種梨子的甜度大約在11度與12度之間，產季只到8月底。

梨饗茶香活動季期間，凡是購買上將梨禮盒兩盒以上（小5粒與小6粒除外）可參加抽獎， 請上農會網路商城註冊會員購買，把宅配單上傳參加抽獎，頭獎可得6000元網路商城優惠券，活動總獎金超過10萬元，遊客若到青蔥文化館購買也可以參加抽獎。

另外，還有「買好茶送好茶」好康優惠，只要在青蔥文化館消費滿1千元，即可參加摸彩抽茶包，購買茶類商品3盒以上，再送茶葉1盒，送完為止。

青蔥文化館自6月25日起每周六、日有「YAMAHA音樂團隊」藝文表演；7月2日至7月23日的每周六也有預約報名制擂茶體驗，同時邀請茶藝師黃鳴鳳帶領民眾認識及品嘗三星好茶。