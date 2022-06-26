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蔡適應動鍋鏟小露廚藝 與志工一起料理和發送愛心便當
民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應今天到中山區協安宮，一起包愛心餐盒，關心地方獨居長輩，還拿起鍋鏟炒筍絲和客家小炒，小露廚藝。
蔡適應說，今天受協安宮主委童再添、基隆市里長聯誼會總會長陳炳楠、協和里長張中信之邀，前往協安宮擔任協安宮愛心餐盒志工，和志工媽媽們一起完成備餐，再發送給獨居長輩、需要幫助的家庭，希望能有更多朋友一起來參與，用行動來服務社會。
童再添表示，協安宮的愛心餐盒是由善心信眾捐贈，志工每天為長輩出餐，不收取任何費用，對象包含獨居老人、清寒家庭、行動不方便的人士，每天大概可以發出100多個便當。
張中信表示，外木山漁港先受到火山浮石侵擾，感謝蔡適應聯繫漁業署和市府來關心漁民和漁船狀況。
蔡適應表示，兩個月前外木山漁港受到小笠原群島的火山浮石侵襲時，他和里長、市府、漁業署、和基隆區漁會多次勘查，清理港區內的浮石，另協調受災漁船的補償，幫助了許多無法正常出海的漁民。他也協助外木山風景區的整修，完成停車場改善和和部分步道優化，接下來他會持續推動擁有外木山漁港特色的地方創生。
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