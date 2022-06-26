蔡適應動鍋鏟小露廚藝 與志工一起料理和發送愛心便當

民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應今天到中山區協安宮，一起包愛心餐盒，關心地方獨居長輩，還拿起鍋鏟炒筍絲和客家小炒，小露廚藝。

蔡適應說，今天受協安宮主委童再添、基隆市里長聯誼會總會長陳炳楠、協和里長張中信之邀，前往協安宮擔任協安宮愛心餐盒志工，和志工媽媽們一起完成備餐，再發送給獨居長輩、需要幫助的家庭，希望能有更多朋友一起來參與，用行動來服務社會。

童再添表示，協安宮的愛心餐盒是由善心信眾捐贈，志工每天為長輩出餐，不收取任何費用，對象包含獨居老人、清寒家庭、行動不方便的人士，每天大概可以發出100多個便當。

張中信表示，外木山漁港先受到火山浮石侵擾，感謝蔡適應聯繫漁業署和市府來關心漁民和漁船狀況。