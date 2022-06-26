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基隆市仁愛橋將發包重建 「主動脈」封路交通衝擊大

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府發包改建中正高架橋下方、跨越旭川河連接忠四路和仁五路的仁愛橋，預計明年農曆年後封橋施工。圖／聯合報資料照片、記者邱瑞杰攝影
基市府發包改建中正高架橋下方、跨越旭川河連接忠四路和仁五路的仁愛橋，預計明年農曆年後封橋施工。圖／聯合報資料照片、記者邱瑞杰攝影

基隆市政府重建跨越旭川河的忠二橋、忠三橋，預計10月底完工通車。連接忠四路、仁五路的仁愛橋也完成發包，預計明年農曆年過後封橋施工。忠四路車流量比忠二路、忠三路大，施工9個月期間，預料對市區交通衝擊，會比忠二、忠三橋封閉更嚴重。

市府工務處兩年前斥資6000萬元，發包改建跨越旭川河的仁愛橋。考量中山高進入基隆市區的車流，會沿忠四路、仁五路再右轉愛三路，為了降低對交通的衝擊，一開始計畫「半半施工」，但可能因此提高「難度」，流標2次。市府後來改成全封施工，發包2次仍無廠商投標。

仁愛橋重建工程受阻，忠二橋、忠三橋改建工程則在去年5月間發包，兩座橋梁同時封閉施工，一度造成車流紊亂，有市議員形容不只外地人開車會「撞牆」，連本地人都會迷路。

市府工務處今天表示，忠二橋、忠三橋預計10底完工開放通行，恢復市區交通便利性。仁愛橋重建工程在考量物價成本等因素，追加經費，日前以7700多萬元發包。

旭川河兩側分別是仁愛市場和崁仔頂魚市場，為了減少對交通的衝擊，忠二橋、忠三橋去年封閉施工，市府特地在今年農曆春節前後撤除車道圍籬，恢復與旭川河平行的愛一路交通，方便民眾採買及商家做生意。

工務處表示，仁愛橋重建工程預計明年農曆年過後封橋，工期是270個日曆天，預計明年底前完工。施工封閉期間，會導引中山高車流駛出大業隊道後，分別接西岸高架橋、中正高架橋或直行孝二路進入市區；公車處也將配合調整部分公車路線。

基市府發包改建中正高架橋下方、跨越旭川河連接忠四路和仁五路的仁愛橋，預計明年農曆年後封橋施工。圖／聯合報資料照片、記者邱瑞杰攝影
基市府發包改建中正高架橋下方、跨越旭川河連接忠四路和仁五路的仁愛橋，預計明年農曆年後封橋施工。圖／聯合報資料照片、記者邱瑞杰攝影
基市府發包改建中正高架橋下方、跨越旭川河連接忠四路和仁五路的仁愛橋，預計明年農曆年後封橋施工。圖／聯合報資料照片、記者邱瑞杰攝影
基市府發包改建中正高架橋下方、跨越旭川河連接忠四路和仁五路的仁愛橋，預計明年農曆年後封橋施工。圖／聯合報資料照片、記者邱瑞杰攝影

基隆 公車 高架橋 車道

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