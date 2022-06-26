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花蓮山苦瓜經濟價值高 秀林鄉有意引進廣植成特色作物

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮山苦瓜容易栽培，可用網室培植，作物經濟價值高。圖／花蓮農改場提供
花蓮山苦瓜容易栽培，可用網室培植，作物經濟價值高。圖／花蓮農改場提供

花蓮區農業改良場多年投入改良苦瓜品種，培育出苦瓜花蓮1至7號品種，受到市場歡迎，產值也不錯，1斤山苦瓜最高可賣150元，若加工成粉還可賣給保健廠商，售價可達千元以上，秀林鄉長王玫瑰看見商機有意引進種植，希望成為原鄉特色作物，提升農友收益。

花蓮農改場從2005年開始積極培育山苦瓜，也輔導農友種植。曾獲台灣十大神農獎的瓜農林瑞鵬試種，表示品種6號山苦瓜每公頃生產50公噸、每公斤批發價70元；2號苦瓜可烘乾磨粉，還可外銷至國外保健大廠，市價1公斤可達2千元。

因山苦瓜富含維生素C及葉酸，且有高抗氧化成分，加上產值高，秀林鄉長王玫瑰到農改場參訪，想將山苦瓜引進部落廣植，經農改場派員輔導約半年，開設原力部落行動學堂「山苦瓜栽培管理及利用班」，約有數十名原鄉農友加入栽種，目前種植面積有20多公頃。

林瑞鵬說，6號品種生長勢強、產量高、容易栽培，可用網室培植，並透過蜜蜂授粉；果品不但能煮來食用，若做成湯品，瓜果能產生膠質，受大眾喜愛；其他品種還可磨粉或做成茶包等，販售加工品。

王玫瑰指出，農改場技術團隊就是強力後盾，輔導族人種植山苦瓜，盼能建立原鄉特色農產業，並吸引年輕人返鄉，現階段培育部落種子師資，以示範農戶帶動部落，未來再發展其他高經濟作物品項。

花蓮農改場長杜麗華說，目前除了種植山苦瓜，也會持續推廣培植部分中草藥，以及後續加工、行銷，協助原鄉打造地方特色農產品。

花蓮6號山苦瓜每公頃生產50公噸、每公斤批發價70元，讓秀林鄉有意引進廣植。圖／花蓮農改場提供
花蓮6號山苦瓜每公頃生產50公噸、每公斤批發價70元，讓秀林鄉有意引進廣植。圖／花蓮農改場提供
花蓮農改場長杜麗華（右）、副研究員全中和（左）介紹山苦瓜功能及價值，讓秀林鄉長王玫瑰（中）品嚐。圖／花蓮農改場提供
花蓮農改場長杜麗華（右）、副研究員全中和（左）介紹山苦瓜功能及價值，讓秀林鄉長王玫瑰（中）品嚐。圖／花蓮農改場提供

農改場 花蓮

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