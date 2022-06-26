快訊

陸若對台動武 柯文哲：一定是直攻本島斬首戰術

賴清德椎間盤突出動刀 北榮院長：預計明天可出院

桃竹大雨特報！午後對流雲系旺盛 3縣市慎防大雷雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

道路拓寬搶救老茄苳 宜蘭縣府：不砍樹只移植

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
由於道路要拓寬成15米，有人替宜蘭冬山鄉富農路一段的老茄苳樹請命，發起搶救行動。圖／翻攝陳長偉臉書
由於道路要拓寬成15米，有人替宜蘭冬山鄉富農路一段的老茄苳樹請命，發起搶救行動。圖／翻攝陳長偉臉書

宜25線冬山鄉富農路一段即將拓寬，路旁有數十顆茄苳樹，有人發起搶救老樹行動，懇請縣府進行道路拓寬時刀下留樹；縣府今表示，民眾多年來陳情要求拓寬，拓寬後的道路寬15米，行駛更安全，縣府不會砍樹只是移植，否則無法施工。

縣府工商旅遊處前處長陳長偉在臉書發起「救樹」行動，呼籲大家一起救老樹。他說，從冬山鄉富農橋到成興路這段，有數十顆珍貴的老茄苳樹，樹齡超過40年，許多樹徑（直徑）幾乎達60公分。

他表示，道路應該是包含綠帶（老樹），是供人可以舒適使用，在其間活動為主，設計、建造不能只考慮汽車。道路工程有經費做可以做，老樹的長成卻需要數十年的時間，花錢也無法買到，是無價的。

陳長偉認為，透過道路線型的設計，是可以讓道路拓寬跟老樹並行，老冬山人、在地的珍珠村住民，大家一起出來護樹，他堅決反對縣府以移植方式拓寬富農路一段。

據了解，目前道路寬度只有6到8米，未來計畫拓寬成為15米，道路長度約1.3公里。縣政府交通處表示，這條路是很多居民陳情要求拓寬，縣政府向中央爭取道路生活圈補助與縣府配合款，加上拓寬徵收用地費，合計1.89億元，分成3年執行，如果不移動路樹，要如何進行道路拓寬工程呢？

交通處表示，將來道路拓寬後會有快車道供汽車行駛，旁邊會有慢車道供機車與自行車行駛，分流動線更安全；縣府不會把樹砍除，只是往道路的兩邊移動，將來道路拓寬完工後樹木都還在，預計下個月進入規畫設計討論時，會與地方民眾多說明溝通。

由於道路要拓寬成15米，有人替宜蘭冬山鄉富農路一段的老茄苳樹請命，發起搶救行動。圖／翻攝陳長偉臉書
由於道路要拓寬成15米，有人替宜蘭冬山鄉富農路一段的老茄苳樹請命，發起搶救行動。圖／翻攝陳長偉臉書
由於道路要拓寬成15米，有人替宜蘭冬山鄉富農路一段的老茄苳樹請命，發起搶救行動。圖／翻攝陳長偉臉書
由於道路要拓寬成15米，有人替宜蘭冬山鄉富農路一段的老茄苳樹請命，發起搶救行動。圖／翻攝陳長偉臉書

車道 自行車 護樹 路樹

延伸閱讀

宜蘭南澳碧候溫泉野溪划獨木舟 1名男遊客溺水搶救不治

民團喊話開放水域免申請 宜縣：徵詢專家與居民意見

宜蘭今增702位確診無死亡 縣府：童玩節高規格防疫

促台日農業交流 林定三宜蘭獲「旭日双光章」首人

相關新聞

基隆市仁愛橋將發包重建 「主動脈」封路交通衝擊大

基隆市政府重建跨越旭川河的忠二橋、忠三橋，預計10月底完工通車。連接忠四路、仁五路的仁愛橋也完成發包，預計明年農曆年過後...

花蓮山苦瓜經濟價值高 秀林鄉有意引進廣植成特色作物

花蓮區農業改良場多年投入改良苦瓜品種，培育出苦瓜花蓮1至7號品種，受到市場歡迎，產值也不錯，1斤山苦瓜最高可賣150元，...

道路拓寬搶救老茄苳 宜蘭縣府：不砍樹只移植

宜25線冬山鄉富農路一段即將拓寬，路旁有數十顆茄苳樹，有人發起搶救老樹行動，懇請縣府進行道路拓寬時刀下留樹；縣府今表示，...

民進黨宜蘭縣黨部選舉執評委 由簡松樹當選評委召集人

民進黨宜蘭縣黨部今天舉辦第十九屆第一次縣黨代表大會暨執評委選舉，選出14名執行委員與9名評議委員，評議委員召集人是簡松樹...

花蓮光復鄉1周近30震 公路總局示警山路易有落石

花蓮光復鄉6月20日發生芮氏規模6的地震，1周內已出現近30次餘震。公路總局示警，連接光復鄉與豐濱鄉的光豐公路，受到地震...

監測台東空品「揚塵一把罩」APP 功能準但僅百餘次下載

台東縣環保局為讓民眾掌握台東空品，推出「揚塵一把罩」APP ，可了解河川揚塵是否影響空氣品質，日前提升功能新增空品監測站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。