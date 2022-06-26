道路拓寬搶救老茄苳 宜蘭縣府：不砍樹只移植

宜25線冬山鄉富農路一段即將拓寬，路旁有數十顆茄苳樹，有人發起搶救老樹行動，懇請縣府進行道路拓寬時刀下留樹；縣府今表示，民眾多年來陳情要求拓寬，拓寬後的道路寬15米，行駛更安全，縣府不會砍樹只是移植，否則無法施工。

縣府工商旅遊處前處長陳長偉在臉書發起「救樹」行動，呼籲大家一起救老樹。他說，從冬山鄉富農橋到成興路這段，有數十顆珍貴的老茄苳樹，樹齡超過40年，許多樹徑（直徑）幾乎達60公分。

他表示，道路應該是包含綠帶（老樹），是供人可以舒適使用，在其間活動為主，設計、建造不能只考慮汽車。道路工程有經費做可以做，老樹的長成卻需要數十年的時間，花錢也無法買到，是無價的。

陳長偉認為，透過道路線型的設計，是可以讓道路拓寬跟老樹並行，老冬山人、在地的珍珠村住民，大家一起出來護樹，他堅決反對縣府以移植方式拓寬富農路一段。

據了解，目前道路寬度只有6到8米，未來計畫拓寬成為15米，道路長度約1.3公里。縣政府交通處表示，這條路是很多居民陳情要求拓寬，縣政府向中央爭取道路生活圈補助與縣府配合款，加上拓寬徵收用地費，合計1.89億元，分成3年執行，如果不移動路樹，要如何進行道路拓寬工程呢？