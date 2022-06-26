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花蓮光復鄉1周近30震 公路總局示警山路易有落石

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
受地震及午後雷陣雨影響，光豐公路15公里處靠近豐濱鄉豐富路段，有大小落石阻礙交通。圖／鳳林警分局提供
受地震及午後雷陣雨影響，光豐公路15公里處靠近豐濱鄉豐富路段，有大小落石阻礙交通。圖／鳳林警分局提供

花蓮光復鄉6月20日發生芮氏規模6的地震，1周內已出現近30次餘震。公路總局示警，連接光復鄉與豐濱鄉的光豐公路，受到地震影響及午後雷陣雨影響，在15公里處靠近豐濱鄉豐富路段，有大小落石阻礙交通，在封路清除落實後恢復通行，請用路人行駛山路小心駕駛。

花蓮近日地震頻仍及午後雷陣雨，公路總局花蓮工務段於24日陸續接獲民眾與鳳林警分局豐濱分駐所通報，光豐公路15公里處發生邊坡零星落石散落路面，影響雙向通行，隨即派員至現場擺設警示設施並實施交通維持後，調派機具清理現場。

鳳林警分局表示，員警多人分工合作，先將小塊落石掃除，先讓單線雙向通行，待大型機具將大塊落石清理後恢復全線通行，警方與工務段陸續巡查沿線邊坡，確定無其他障礙物阻礙人車。

花蓮今天凌晨連續發生4起地震，地震最大芮氏規模4，最大震度為3級，震央多集中在光復鄉，且皆是極淺層地震。

花蓮工務段表示，已與豐濱鄉公所及鳳林警分局建立橫向聯防機制，針對光豐公路沿線如有路況或災害時，地方政府與警方將立即通報工務段處理，也在能力可及下協助警示或簡易排除路況，請民眾行駛山路及易落石路段務必小心慢行。

另外，去年啟用的鳳林鎮箭瑛大橋東側護欄支架，疑似因連日地震出現岔開情形，幸暫不影響通行，山興里長洪福文第一時間通報相關單位，並放置三角錐提醒用路人注意，預計明天上班日再執行橋梁安全評估及修復。

花蓮光豐公路出現落石，公路總局已清空道路，提醒用路人小心通行。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮光豐公路出現落石，公路總局已清空道路，提醒用路人小心通行。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮光豐公路因地震及午後雷陣雨發生落石，警方通報公路總局後，先將小塊落石掃除。圖／鳳林警分局提供
花蓮光豐公路因地震及午後雷陣雨發生落石，警方通報公路總局後，先將小塊落石掃除。圖／鳳林警分局提供

地震 花蓮 落石

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