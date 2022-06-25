民團喊話開放水域免申請 宜縣：徵詢專家與居民意見

台灣開放水域聯盟成員今天在冬山河義成橋前乘著獨木舟、SUP，與宜蘭民代、地方人士向主辦童玩節、提倡親水的宜蘭縣政府喊話，盼以冬山河作為優先示範區，作為宜蘭水域解嚴的第一步。

宜縣府工旅處回應，縣轄水域管理基本上開放的原則不變，只是會依照環境生態、居民生活、漁民生計及活動安全等原則，依據發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法等法令進行必要管理。

開水聯盟今天在冬山河召開記者會，以「開放水域 還權於民 公民親水 基本人權」為訴求，立委陳歐珀與地方人士到場響應。陳歐珀呼籲縣府，依照交通部原則開放、例外禁止的原則，積極管理宜蘭的水域，不要一味禁止人民親水下水。

開水聯盟指出，水是屬於台灣人民的公共財，應當「還權於民」，同時對縣府在獨木舟和SUP的生態顧慮、封閉性場域、總量管制，提出質疑。例如冬山河水域大部份時間空蕩蕩，現行公告總量管制，既無必要也不明確。

縣府工旅處表示，冬山河水域早已開放一般民眾進行水域遊憩活動練習，考量環境生態、水域活動安全，多年前即有分區總量100艘的上限管制；民眾在此從事水域遊憩活動，須向工旅處申請。

至於水域遊憩活動玩家建議免申請就能隨時下水，工旅處表示，仍以開放的原則，依環境生態、居民生活、漁民生計及活動安全等進行必要管理，持續徵詢專家、水域周邊民眾意見；達成共識後，再依據發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法，逐步滾動式檢視。