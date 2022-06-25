女藝匯流台東遍地開花 76名創作者在17展館同步開展

台灣女性藝術協會76名女性藝術家，即日起在台東美術館等3展區、14個藝文空間展出靜動態藝術作品，透過不同向度觀看當代女性創作者，展現女性愛與關懷力量，縣長饒慶鈴下午參加美術館開幕式，直言這種「遍地開花」展覽規畫獨特也從沒有看過，讓台東的女性藝術呈現熱鬧、繽紛。

饒慶鈴說，這次的藝術展覽不僅串聯台東最重要的3處展覽館，並結合南迴到東海岸及縱谷各獨立空間， 讓藝術在台東遍地開花，讓台東成為最大藝術祭美術展場，讓藝術走進生活，生活充滿藝術。

台灣女性藝術協會理事長賴純純表示，目前是全球與台灣疫情關鍵時刻，透過這次藝術集結，傳遞女性的愛與關懷，也期待透過當代女性藝術力量匯流，並與國際間女性藝術團體交流，以「愛與希望」的女藝行動開啟未來，跨越族群和地域。