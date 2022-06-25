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促台日農業交流 林定三宜蘭獲「旭日双光章」首人

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府縣政顧問林定三（右）今年獲日本政府頒贈「旭日双光章」，是宜蘭縣第1人，縣長林姿妙（左）今前往祝賀。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府縣政顧問林定三（右）今年獲日本政府頒贈「旭日双光章」，是宜蘭縣第1人，縣長林姿妙（左）今前往祝賀。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣政府縣政顧問、工研院特聘專家林定三，10年前把日本越光米引入宜蘭縣五結鄉、壯圍鄉，更將宜蘭米外銷到日本，長期推廣台日農特產品不遺餘力，今年獲日本政府頒贈「旭日双光章」，也是宜蘭第1人。縣長林姿妙今前往祝賀，感謝林定三推廣宜蘭農業的貢獻，期許他協助讓宜蘭優質好物繼續飄香國際。

今年72歲的林定三出身壯圍農家，早年曾赴日、美留學，後來投入畜牧飼料、牧草、冷凍蔬菜及加工食品貿易業；2009年取得日本「米．食味鑑定士」資格，2014年拿到「三星米匠師」、「米炊飯師」資格，堪稱日本米專家。

林定三表示，10年前將日本越光米原種引進五結、壯圍，每3年定期更新稻種，以確保品質與純淨度。受時任農委會主委林聰賢的請託之下，近年成功協助通過日本600多項農藥殘留檢驗的台灣米，外銷至日本。

縣府農業處指出，「旭日章」為日本政府授與日本國人與外國人的勳章，以「對日本國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績」為敘勳要件，旭日双光章為其中一個級別。

今年獲日本政府敘勳的林定三表示，自己是在地職人，有別於過往受勳的台灣政界人士，得知當下喜出望外。未來繼續努力將台灣農特產品推向國際，期許年底或明年初能讓銷往日本的宜蘭米出口量達1000公噸；內銷則推動宜蘭農特產品分級化，要將「宜蘭嚴選米」的伴手禮品牌打入國內高單價市場。

林姿妙肯定林定三致力推廣台日農特產品，大讚是台灣的光榮，也是宜蘭的光榮。宜蘭米一年僅收穫一期稻作，目前正值收割上市季節，也請林定三協助外銷，持續讓宜蘭優質好米在國際飄香。

宜蘭縣政府縣政顧問林定三（中）獲日本政府頒贈「旭日双光章」，縣長林姿妙（左）今前往向他與其岳父廖鍾毓（右）恭賀。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府縣政顧問林定三（中）獲日本政府頒贈「旭日双光章」，縣長林姿妙（左）今前往向他與其岳父廖鍾毓（右）恭賀。記者林佳彣／攝影

日本 宜蘭 林姿妙

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