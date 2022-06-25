全台僅存文面國寶林智妹101歲辭世 總統頒贈褒揚令

全台僅存的文面國寶林智妹，本月18日病逝，享壽101歲。今天在花蓮卓溪鄉自宅舉行追思禮拜，文化部次長蕭宗煌代表總統頒贈褒揚令，縣長徐榛蔚也頒發表揚狀，感嘆Ipay阿嬤的離世，代表著台灣原住民族這彩虹般的文化資產永遠的消失了。

在泛泰雅系的泰雅族、太魯閣族、賽德克族3族傳統社會中，男子曾獵首、女子具織布能力，才能獲得文面資格以及論及婚嫁，是原住民族中相當特別的文化特徵。

林智妹為花蓮卓溪鄉賽德克族人，族名lpay Wilang，從8歲就開始織布，額頭得以文上象徵純潔美麗與智慧的「額文」，卻在15歲時全被日本殖民政府認為是野蠻象徵，強行以手術割除，仍留下淡淡美麗痕跡，2016年由花蓮縣政府登錄為民俗類無形文化資產文面保存者。在其他文面耆老陸續凋零後，成為全國最後一位文面國寶。

她近年移居新北與長女林朝花同住，總統蔡英文去年還專程前往探視。Ipay阿嬤近日健康狀況不佳，一度入院治療，本月18日回到卓溪Tawsay（陶塞）部落老家辭世。

家人今天在自宅舉行追思禮拜，文化部政務次長蕭宗煌、總統府發言人Kolas Yotaka谷辣斯・尤達卡、文史工作者田貴實，縣長徐榛蔚等多人出席追思。蕭宗煌代表總統頒發褒揚令，由林朝花代表受贈。

花蓮縣長徐榛蔚感嘆「Ipay阿嬤的離世，代表著台灣原住民族這彩虹般的文化資產永遠的消失了」，讓她感到無限遺憾與哀傷。她也頒發表揚狀，表揚Ipay阿嬤努力推行原民住文化保存與傳習的工作，更讓原住民在花蓮土地上以自己族群的文化印記為傲。