花蓮人氣景點七星潭公廁屋頂會反光 網友憂如廁沒隱私
花蓮縣七星潭風景區是熱門景點，近日有民眾發現，賞星廣場旁公廁屋頂是玻璃材質，晚上會反光，憂心如廁「走光」缺乏隱私。管理單位花蓮縣府觀光處表示，當時是考量採光、通風做此設計，已馬上請廠商處理，貼上不透光貼膜改善。
近日有網友在臉書「花蓮同鄉會」貼文提醒，女性友人有七星潭使用某公廁出來，說廁所頂部玻璃會反射。等著廁所外的他抬頭一看，果然看到頂部玻璃正反映著某廁所間內的馬桶。
因七星潭遊客多，許多網友看到貼文相當「有感」，擔心「完了，要被看光光」認為缺乏隱私。「難道上廁所要打傘?」還有網友指出，七星潭是海邊，可能女生會在廁所內換衣服，從圖片看來都那麼清楚，現場看一定更明顯。
觀光處觀光產業科長陳勇男說，網友所指的公廁位於賞星廣場旁，最初並非這樣設計，多年前改建時，考量明亮、乾燥、通風等因素，設計玻璃屋頂及通風口，增加採光，也讓廁所地板可以快乾不會臭。
他表示，玻璃屋頂白天透光沒有問題，是入夜後變成鏡面效果，出現反射作用。縣府得知後，已經立即請廠商處理，因公廁的玻璃頂部高度相當高，廠商先丈量玻璃尺寸，再架設5公尺高梯，由內往外貼上不透光的貼膜改善。
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