基隆暑期夏令營活力登場免費報名 探索本土文化樂趣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆暑期夏令營活力登場免費報名，探索本土文化樂趣。圖／基隆市政府提供
基隆暑期夏令營活力登場免費報名，探索本土文化樂趣。圖／基隆市政府提供

暑假即將到來，為提升學生對本土文化認識與了解，基隆市政府規畫由暖暖國小、碇內國小、復興國小3校分別舉辦閩南語、客家語、本土語文化教育夏令營，邀請即將升小學三年級到六年級的學生參與，透過有趣的課程活動，讓學生來探索本土文化的樂趣。

夏令營活動昨起至27日開放報名，活動全程免費，採線上方式報名，相關資訊都可在基隆市本土教育文化夏令營報名網站（https://etuser.hopto.org/summercamp/）及各主辦學校網站進行查詢。

整個營隊課程從生活中的情境會話到建構沉浸式的語言教學環境，引導小朋友學習日常本土語對話；同時規劃童謠律動、傳統歌舞教學等課程，讓學生在玩中學、學中玩，藉此以輕鬆的方式認識本土文化。

特別的是安排傳統服飾、美食製作、童玩手作等DIY體驗活動，透過這些豐富有趣的營隊內容，讓小朋友在暑假中收穫滿載。

市府希望透過夏令營這樣輕鬆有趣的方式，讓學生體驗本土文化之美，也促進多元族群交流，除了讓學生在暑假期間不中斷學習，同時從活動式課程中激發學習興趣，提升家長與小朋友對本土文化的認識，學習尊重不同族群文化。

市長林右昌說，市府未來也將持續規劃相關活動，促進基隆市本土文化推展，提供本市學子更多元更富意涵的文化生活體驗。

基隆暑期夏令營活力登場免費報名，探索本土文化樂趣。圖／基隆市政府提供
基隆暑期夏令營活力登場免費報名，探索本土文化樂趣。圖／基隆市政府提供

夏令營 基隆 本土語

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