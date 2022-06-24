憂水稻收入保險門檻高 宜蘭市稻農：看得到、吃不到

農委會今年起開辦水稻收入保險，針對該鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃理賠1.8萬元。宜蘭市農民今天指出，每人損失因栽種品種與時程而異，直呼保險門檻太高「看得到、吃不到」，盼能視個別戶狀況補助。農業金融局表示，將依執行狀況滾動式檢討，以設計符合需求之保險。

宜蘭市農民劉國順表示其栽種的桃園3號，今年因配合秧苗送達時間提早播種，加上時冷時熱的不穩天候，致使結穗不佳，「近看很美，但都是空包彈」。他與其他農民共逾10公頃農地，粗估收成較去年減少3成。

農委會花蓮區農業改良場蘭陽分場長潘昶儒指出，桃園3號是較易感病品種，今年不只宜蘭市出現穗稻熱病，宜蘭地區也有零星情形發生；發病主因除了感病特性，水稻生育後期從抽穗開花至灌漿充實期間遇不良天候，如連日降雨後高溫就易發病，農友田間氮肥施用過量也會誘發。

劉國順認為，每位農民損失多寡因栽種品種而異，不見得全市平均產量減產會達2成，感嘆水稻收入保險「看得到、吃不到。」宜蘭市長江聰淵與宜蘭市農會今天前往關心、勘查，公所月底前會配合農委會相關單位完成受損面積清查。

「農民辛苦耕種，如今將收成卻遇天候因素，半年心血都流失」，江聰淵擔心全市面積若未超過2成，致使他們無法獲理賠，會向農委會反映溝通，希望能調整制度，視栽種品種或個別戶狀況理賠，使美意能真正嘉惠於民。

農糧署回應，水稻收入保險是區域型的群體保險，不侷限天然災害，是將所有因素納入，讓保障範圍更廣，可幫助大部分農民；個別農民確實無法理賠，政府對此相當重視，也因第一年開辦需累積基礎數據，未來會思考如何補償其損失。