門諾醫院康復者整合門診 解隔6月內副作用可求診

花蓮45歲陳小姐確診COVID-19，康復後仍持續咳嗽、胸痛等後遺症求醫，花蓮門諾醫院開設「新冠康復者整合門診」，提供確診者解隔後6個月內一站式整合醫療服務。

門諾醫院今天發布新聞稿指出，陳姓病患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫後持續受咳嗽困擾約1個月，咳到胸口疼痛，無法好好說話影響工作，經醫師詳細檢查，確認肺部功能未受影響，開立症狀用藥及飲食調整建議，咳嗽狀況獲改善。

門諾醫院胸腔科主任孫宏傑表示，許多COVID-19確診者被「長新冠」後遺症所困擾，確診康復者若持續出現倦怠、呼吸喘、咳嗽、胸悶，或忘東忘西等腦霧症狀，都可透過「新冠康復者整合門診」獲得妥善醫療照護。

新冠康復者整合門診個管師林葦萍表示，康復者後遺症依個人狀況不同，兒童康復者常見呼吸喘、吸不到氣、拉肚子等腸胃不適症狀；最近也有康復者出現皮膚長紅點的丘疹狀況。

林葦萍指出，新冠康復者整合門診結合內胸腔科、神經內科、小兒科、身心科、皮膚科、復健科等醫療團隊，由主責醫師評估判斷照會相關科醫師，患者不需自行掛其他科別；每周二上午9時至12時於胸腔科診間看診，民眾可直接撥打預約電話03-8241455由專人提供諮詢與掛號服務。