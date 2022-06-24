花蓮門諾醫院整合門診 助康復者擺脫「長新冠」困擾

花蓮新冠肺炎疫情連日趨緩，今天新增669例，累積5萬6061例。門諾醫院配合中央政策開設「新冠康復者整合門診」，胸腔科主任孫宏傑提醒，許多確診者存在「長新冠」後遺症，若疫後持續出現倦怠、咳嗽、呼吸喘、胸悶或容易忘東忘西的腦霧症狀，可求醫評估，對症下藥獲得更妥善的照護。

許多新冠確診者，即使康復，仍有咳嗽等後遺症，咳了1個多月沒好，有時咳到胸口疼痛，甚至沒辦法好好說話。她求助整合門診，經醫師檢查確認肺部功能未受損，經過服藥及調整飲食，狀況已有好轉。

門諾新冠康復者整合門診，結合胸腔科、神經內科、小兒科、身心科、皮膚科、復健科等專業醫師，由主責醫師評估，再照會相關科醫師跨科治療，對患者來說相當方便。

整合門診個管師林葦萍說，近日就有康復後皮膚長紅點的丘疹病患就醫，由整合門診會診皮膚科治療。此外，兒童確診康復者常見症狀有運動時突然感到呼吸喘、吸不到氣，或是半夜突然吸不到氣而驚醒，有些孩子會拉肚子等腸胃不適，都可透過跨科診療獲得改善。

林葦萍說，每位確診者症狀不同，康復後身體復原時間、後遺症也會不同，若已影響生活品質就要盡快就醫，千萬不要聽信偏方亂服藥。