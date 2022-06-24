頭城秘境「四十甲休閒區」 民間志工隊肩負重任用心護

宜蘭頭城的四十甲休閒區有著美麗綿長的綠色隧道，是鎮上知名打卡景點，現由財團法人蘭陽城鄉美學基金會認養，4年來用心綠美化、環境維護有目共睹，鎮民與遊客讚賞不已。頭城鎮公所今天舉辦認養及感謝儀式，該基金會續約認養，繼續肩負守護的重責大任。

代理鎮長蔡文益表示，四十甲休閒區的休閒三路兩側栽種小葉欖仁，公所近年陸續補植空缺處，打造為頭城的綠色隧道秘境，其他道路兩旁也種有水黃皮；這裡水域生態豐富，吸引候鳥到訪，是民眾賞鳥、攝影、打卡的熱門景點。

蘭陽城鄉美學基金會4年前開始認養，接下環境維護的任務，蔡文益今天致贈感謝狀，謝謝志工團隊在這期間的辛勤付出，讓四十甲休閒區更加美麗、友善。他也將繫有彩帶的竹掃把，交給頭城志工隊長蕭順德、總幹事高莉庭，象徵委請該基金會繼續在此維護管理。

該基金會董事長蕭錫鑫指出，基金會號召志同道合，大力推廣「植樹」、「護樹」，希望從點、線、面讓宜蘭處處有林蔭、步步有美景，成為人人喜愛的魅力城鄉。四十甲休閒區過去常有濫倒、偷倒廢棄物，在基金會頭城志工隊的守護，類似狀況不復見，如今景色變得舒適怡人。