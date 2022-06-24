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頭城秘境「四十甲休閒區」 民間志工隊肩負重任用心護

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
頭城鎮代理鎮長蔡文益今天致贈感謝狀，謝謝蘭陽城鄉美學基金會志工團隊用心照護四十甲休閒區。圖／頭城鎮公所提供
頭城鎮代理鎮長蔡文益今天致贈感謝狀，謝謝蘭陽城鄉美學基金會志工團隊用心照護四十甲休閒區。圖／頭城鎮公所提供

宜蘭頭城的四十甲休閒區有著美麗綿長的綠色隧道，是鎮上知名打卡景點，現由財團法人蘭陽城鄉美學基金會認養，4年來用心綠美化、環境維護有目共睹，鎮民與遊客讚賞不已。頭城鎮公所今天舉辦認養及感謝儀式，該基金會續約認養，繼續肩負守護的重責大任。

代理鎮長蔡文益表示，四十甲休閒區的休閒三路兩側栽種小葉欖仁，公所近年陸續補植空缺處，打造為頭城的綠色隧道秘境，其他道路兩旁也種有水黃皮；這裡水域生態豐富，吸引候鳥到訪，是民眾賞鳥、攝影、打卡的熱門景點。

蘭陽城鄉美學基金會4年前開始認養，接下環境維護的任務，蔡文益今天致贈感謝狀，謝謝志工團隊在這期間的辛勤付出，讓四十甲休閒區更加美麗、友善。他也將繫有彩帶的竹掃把，交給頭城志工隊長蕭順德、總幹事高莉庭，象徵委請該基金會繼續在此維護管理。

該基金會董事長蕭錫鑫指出，基金會號召志同道合，大力推廣「植樹」、「護樹」，希望從點、線、面讓宜蘭處處有林蔭、步步有美景，成為人人喜愛的魅力城鄉。四十甲休閒區過去常有濫倒、偷倒廢棄物，在基金會頭城志工隊的守護，類似狀況不復見，如今景色變得舒適怡人。

頭城志工隊現有80位成員，今天超過半數50名志工共襄盛舉，以實際行動進行環境清掃、植樹護樹。蔡文益感謝基金會，為空氣品質、環境保護、生物多樣性的永續付出心力，也期望整合公、私部門資源，讓四十甲休閒區越來越好。

財團法人蘭陽城鄉美學基金會頭城志工隊4年來，用心綠美化、維護四十甲休閒區，備受居民、遊客讚賞。圖／頭城鎮公所提供
財團法人蘭陽城鄉美學基金會頭城志工隊4年來，用心綠美化、維護四十甲休閒區，備受居民、遊客讚賞。圖／頭城鎮公所提供
代理鎮長蔡文益今天將繫有彩帶的竹掃把，交給頭城志工隊長蕭順德、總幹事高莉庭，象徵委請蘭陽城鄉美學基金會繼續維護四十甲休閒區。圖／頭城鎮公所提供
代理鎮長蔡文益今天將繫有彩帶的竹掃把，交給頭城志工隊長蕭順德、總幹事高莉庭，象徵委請蘭陽城鄉美學基金會繼續維護四十甲休閒區。圖／頭城鎮公所提供
頭城鎮公所今天舉辦認養及感謝儀式，財團法人蘭陽城鄉美學基金會頭城志工隊50人共襄盛舉，以實際行動進行環境清掃。圖／頭城鎮公所提供
頭城鎮公所今天舉辦認養及感謝儀式，財團法人蘭陽城鄉美學基金會頭城志工隊50人共襄盛舉，以實際行動進行環境清掃。圖／頭城鎮公所提供
宜蘭頭城的四十甲休閒區有著美麗綿長的綠色隧道，是鎮上知名打卡景點，現由財團法人蘭陽城鄉美學基金會認養。圖／頭城鎮公所提供
宜蘭頭城的四十甲休閒區有著美麗綿長的綠色隧道，是鎮上知名打卡景點，現由財團法人蘭陽城鄉美學基金會認養。圖／頭城鎮公所提供
財團法人蘭陽城鄉美學基金會頭城志工隊4年來，用心綠美化、維護四十甲休閒區，備受居民、遊客讚賞。圖／頭城鎮公所提供
財團法人蘭陽城鄉美學基金會頭城志工隊4年來，用心綠美化、維護四十甲休閒區，備受居民、遊客讚賞。圖／頭城鎮公所提供

認養 護樹 綠色隧道

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