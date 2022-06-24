花蓮縣府辦公費留美 18名國高中生7月啟程

花蓮縣政府舉辦公費留學計畫，甄選18名國、高中生赴美國進行為期1年的課程，縣長徐榛蔚期勉學生，在外學習期間，不忘向世界介紹花蓮。

花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏今天接受中央社記者採訪指出，公費留學計畫邁入第6屆，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間仍照常進行，由家長及錄取學生評估為當年出發或延後1年出發；出國後若考量疫情，也可提前結束留學。

翁書敏指出，舉辦至今僅1名學生考量疫情延後出國，其餘學生都選擇當年出國；今年9名高中職學生、9名國中生將於7月陸續出國，由縣府安排接待家庭住宿及學校。

徐榛蔚勉勵即將啟程的學子，出國有非常多表達自己的機會，要正向思考，在不同的學習背景下啟發思考力，廣結世界各地的朋友，做好國民外交，也不要忘了向世界介紹花蓮。

教育希望工程公費留美計畫自2017年在前縣長傅崐萁任內推動，每年甄選10多名國、高中生，補助機票、學雜費等，每名國中生費用約新台幣160萬元；高中因有公立學校，每人約77萬元，保留部分名額給符合資格的弱勢、原住民學生優先錄取。